https://ria.ru/20250801/indija-2032744679.html

Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ

Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025

Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ

Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:02:00+03:00

2025-08-01T03:02:00+03:00

2025-08-01T03:02:00+03:00

в мире

индия

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дональд трамп

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Индия проинформировала США, что не стремится закупать малозаметные реактивные истребители F-35 ... правительство (премьер-министра Индии Нарендры - ред.) Моди более заинтересовано в партнёрстве, направленном на совместную разработку и производство военного оборудования внутри страны", - передает агентство со ссылкой на осведомленное источники. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в апреле, что США хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35.

https://ria.ru/20250730/poshlina-2032389114.html

https://ria.ru/20250730/indiya-2032470913.html

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нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, f-35