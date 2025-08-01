Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ
Bloomberg: Индия заявила США, что не заинтересована в закупке истребителей F-35
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kaylee DuboisИстребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kaylee Dubois
Истребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Индия проинформировала США, что не стремится закупать малозаметные реактивные истребители F-35 ... правительство (премьер-министра Индии Нарендры - ред.) Моди более заинтересовано в партнёрстве, направленном на совместную разработку и производство военного оборудования внутри страны", - передает агентство со ссылкой на осведомленное источники.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в апреле, что США хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35.