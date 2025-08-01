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Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
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03:02 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/indija-2032744679.html
Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ
Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ
Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:02:00+03:00
2025-08-01T03:02:00+03:00
в мире
индия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Индия проинформировала США, что не стремится закупать малозаметные реактивные истребители F-35 ... правительство (премьер-министра Индии Нарендры - ред.) Моди более заинтересовано в партнёрстве, направленном на совместную разработку и производство военного оборудования внутри страны", - передает агентство со ссылкой на осведомленное источники. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в апреле, что США хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35.
https://ria.ru/20250730/poshlina-2032389114.html
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в мире, индия, сша, нью-дели, дональд трамп, f-35
В мире, Индия, США, Нью-Дели, Дональд Трамп, F-35
Индия заявила США, что не заинтересована в закупке F-35, пишут СМИ

Bloomberg: Индия заявила США, что не заинтересована в закупке истребителей F-35

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kaylee DuboisИстребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II
Истребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kaylee Dubois
Истребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Индия проинформировала США, что не стремится закупать малозаметные реактивные истребители F-35 ... правительство (премьер-министра Индии Нарендры - ред.) Моди более заинтересовано в партнёрстве, направленном на совместную разработку и производство военного оборудования внутри страны", - передает агентство со ссылкой на осведомленное источники.
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Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в апреле, что США хотели бы, чтобы Индия покупала у страны больше вооружений, в том числе истребители F-35.
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В миреИндияСШАНью-ДелиДональд ТрампF-35
 
 
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