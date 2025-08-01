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Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды

Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды - РИА Новости, 01.08.2025

Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды

Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды и депутата Госдумы Евгения Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, которая РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:02:00+03:00

2025-08-01T19:02:00+03:00

2025-08-01T19:02:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды и депутата Госдумы Евгения Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, которая требует изъять в доход государства его активы, недвижимость, транспорт и денежные средства, приобретенные им коррупционным путем, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Исковое заявление принято к производству суда, назначено предварительное судебное заседание. Одновременно, судом удовлетворено ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество (в том числе 49 объектов недвижимости и долей в предприятиях) и денежные средства, принадлежащие ответчикам, а также в виде запрета ответчикам и регистрирующим органам совершать определенные действия в отношении имущества и денежных средств", - говорится в сообщении пресс-службы. Как следует из информации на сайте Вологодского городского суда, предварительное заседание по делу назначено на 21 августа. Согласно исковому заявлению, с которым ознакомилось РИА Новости, ответчиками выступают Шулепов, Ирина и Ульяна Шулеповы, Наталья Шехирева, Людмила Конашева, Елена Орлова, Юлия Кузьминова и ряд компаний - ООО "Лотос", ООО "Развитие", ООО "Северинвест", ОАО "Оптовая база "Северо-Запад", ООО "Вологодский инструментальный завод", ООО "РИК" и ООО "Северлестраст". Как следует из документа, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей". В частности, сообщается в документе, будучи депутатом местного парламента, Шулепов являлся учредителем и участником нескольких компаний. Кроме того, в 2004 году, получив сведения о тяжелом финансовом положении ОАО "Вологодский станкостроительный завод", поспособствовал выводу из состава предприятия ряда объектов, последующему банкротству ОАО и выкупу оставшейся от завода части по заниженной стоимости. Затем Шулепов переоформил его на подконтрольные организации (ООО "Станкопроминвест", ООО "Северинвест" и ООО "Северинвест Плюс", ООО "Северлестраст"), которыми он руководил через номинальных владельцев. Кроме того, в 2013 году Шулепов, возглавляя Вологду, "образовал" земельный участок площадью 1054 квадратных метров. Ранее участок предназначался "для обеспечения образовательной деятельности". А Шулепов изменил его назначение под "автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные". В 2016 году земля была передана в пользование по договору аренды ОАО "Оптовая база "Северо-Запад", а далее компания выкупила объект по минимальной цене. Например, являясь конечным бенефициаром, в 2019 году продал наиболее ликвидную часть имущества ООО "Северинвест" за 425 миллионов рублей. Иные доходы от эксплуатации и отчуждения активов, сообщается в иске, Шулепов в 2020 году направил на покупку обезличенного металла через два обезличенных металлических счета (палладий и золото) на почти 211,9 миллиона рублей, который им был реализован. Как уточняется в иске, полученные от таких сделок и махинаций доходы Шулепов расходовал на приобретение недвижимости в Сочи и Московской области. На эти же деньги он построил загородный комплекс и ряд объектов в Вологодской области. Также были куплены дорогой автомобиль и катер. В итоге, согласно исковому заявлению, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства недвижимость и транспорт, зарегистрированные на Шулепова, денежные средства, размещенные на счетах. А в качестве обеспечительной меры наложить на них арест.

https://ria.ru/20250526/sud-2019033132.html

https://ria.ru/20250408/aktivy-2009923404.html

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происшествия, вологда, госдума рф, рик, генеральная прокуратура рф, россия, сочи