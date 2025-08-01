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В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора - РИА Новости, 01.08.2025
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04:35 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032749424.html
В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора
В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора - РИА Новости, 01.08.2025
В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора
Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по стимулированию развития... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:35:00+03:00
2025-08-01T04:35:00+03:00
россия
яна лантратова
сергей миронов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по стимулированию развития инженерно-конструкторского сектора, в частности, предлагается внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при вузах и заводах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагаются комплексные меры по стимулированию развития инженерно-конструкторского сектора. Во-первых, необходимо внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при ведущих университетах, научно-исследовательских институтах и промышленных предприятиях, с акцентом на интеграцию образовательных и производственных процессов", - сказано в письме. Также предлагается обеспечить государственную поддержку малых и средних инжиниринговых компаний через грантовые механизмы, налоговые льготы и субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Кроме того, депутаты считают необходимым развить сеть региональных инжиниринговых центров, стимулируя создание конструкторских бюро за пределами традиционных научно-технологических хабов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), с учетом региональных приоритетов и дефицита кадров, что позволит обеспечить децентрализацию инновационного потенциала. "Предлагаю принять срочные меры для решения проблемы технологического отставания нашей страны. Для этого необходимо предоставить масштабную поддержку конструкторским бюро, через налоговые льготы и гранты поддержать инжиниринговые компании. Крайне важно развить их не только в Москве и Петербурге, но и в других российских регионах", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что анализ текущего состояния инженерно-конструкторского сектора России вызывает серьезную озабоченность в связи сокращением научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро. По словам политика, число научно-исследовательских организаций уменьшилось с 2686 в 2000 году до 1517 в 2023 году, а конструкторских бюро – с 318 до 236. "Существуют значительные риски для национальной безопасности Российской Федерации. Среди них – технологическая зависимость, утрата ключевых компетенций в приоритетных отраслях, неконтролируемый отток высококвалифицированных специалистов за рубеж", – добавил Миронов. Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что доля России в мировых патентах сократилась почти вдвое, а расходы на гражданские исследования составляют менее 0,4% ВВП. "Мы рискуем потерять кадры, технологии и возможность создавать что-то своё", - считает депутат. Она выразила уверенность, что России необходимы не просто лаборатории, а мощные, гибкие, технологичные команды, которые смогут быстро создавать продукт и запускать его в производство. "Это вопрос технологического суверенитета, безопасности и будущего страны. Если мы не начнём сейчас, то завтра будем зависеть от того, что сделают за нас. А мы должны делать своё — качественное, надёжное, российское", - подытожила Лантратова.
https://ria.ru/20250630/falkov-2026307255.html
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россия, яна лантратова, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Яна Лантратова, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили стимулировать развитие конструкторского сектора

В Госдуме предложили создать новые конструкторские бюро при вузах и заводах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативами по стимулированию развития инженерно-конструкторского сектора, в частности, предлагается внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при вузах и заводах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Предлагаются комплексные меры по стимулированию развития инженерно-конструкторского сектора. Во-первых, необходимо внедрить целевую федеральную программу создания новых конструкторских бюро при ведущих университетах, научно-исследовательских институтах и промышленных предприятиях, с акцентом на интеграцию образовательных и производственных процессов", - сказано в письме.
Также предлагается обеспечить государственную поддержку малых и средних инжиниринговых компаний через грантовые механизмы, налоговые льготы и субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Кроме того, депутаты считают необходимым развить сеть региональных инжиниринговых центров, стимулируя создание конструкторских бюро за пределами традиционных научно-технологических хабов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), с учетом региональных приоритетов и дефицита кадров, что позволит обеспечить децентрализацию инновационного потенциала.
"Предлагаю принять срочные меры для решения проблемы технологического отставания нашей страны. Для этого необходимо предоставить масштабную поддержку конструкторским бюро, через налоговые льготы и гранты поддержать инжиниринговые компании. Крайне важно развить их не только в Москве и Петербурге, но и в других российских регионах", - сказал Миронов РИА Новости.
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Он отметил, что анализ текущего состояния инженерно-конструкторского сектора России вызывает серьезную озабоченность в связи сокращением научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро. По словам политика, число научно-исследовательских организаций уменьшилось с 2686 в 2000 году до 1517 в 2023 году, а конструкторских бюро – с 318 до 236.
"Существуют значительные риски для национальной безопасности Российской Федерации. Среди них – технологическая зависимость, утрата ключевых компетенций в приоритетных отраслях, неконтролируемый отток высококвалифицированных специалистов за рубеж", – добавил Миронов.
Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что доля России в мировых патентах сократилась почти вдвое, а расходы на гражданские исследования составляют менее 0,4% ВВП. "Мы рискуем потерять кадры, технологии и возможность создавать что-то своё", - считает депутат.
Она выразила уверенность, что России необходимы не просто лаборатории, а мощные, гибкие, технологичные команды, которые смогут быстро создавать продукт и запускать его в производство.
"Это вопрос технологического суверенитета, безопасности и будущего страны. Если мы не начнём сейчас, то завтра будем зависеть от того, что сделают за нас. А мы должны делать своё — качественное, надёжное, российское", - подытожила Лантратова.
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