https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762667.html
Баканов: утечка на МКС не влияет на ее жизнеобеспечение
Баканов: утечка на МКС не влияет на ее жизнеобеспечение - РИА Новости, 01.08.2025
Баканов: утечка на МКС не влияет на ее жизнеобеспечение
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что утечка в переходном модуле российского сегмента МКС не влияет на жизнеобеспечение... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:12:00+03:00
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что утечка в переходном модуле российского сегмента МКС не влияет на жизнеобеспечение станции. "Мне кажется, что эта тема несколько раздута, поскольку, как вы знаете, с марта по июль утечки сократились в десять раз. Даже в какой-то момент мы подумали, что их и нет в принципе", - сказал Баканов российским журналистам. Он подчеркнул, что работа с этими проблемами ведется уже более шести лет. "И самое главное, что это в переходном модуле, это не в каком-то центральном модуле. То бишь на жизнеобеспечении как МКС, так и наших космонавтов это пока никак не влияет. И здесь мы совместно с НАСА все вопросы отрабатываем, и с их стороны каких-то опасений нет", - отметил он. Ранее замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщал, что утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но значительно сократилась. Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. За последние годы предпринималось несколько попыток устранить утечку, однако все они приводили лишь к частичному результату.
https://ria.ru/20250801/glavabakanov-2032762523.html
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Наука, Роскосмос, НАСА, Дмитрий Баканов, Сергей Крикалев, В мире
Баканов: утечка на МКС не влияет на ее жизнеобеспечение
Глава "Роскосмоса" Баканов: утечка на МКС не влияет на ее жизнеобеспечение