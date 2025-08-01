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В Бранденбурге отделение АдГ вновь объявили правоэкстремистским - РИА Новости, 01.08.2025
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20:56 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/germaniya-2032916507.html
В Бранденбурге отделение АдГ вновь объявили правоэкстремистским
В Бранденбурге отделение АдГ вновь объявили правоэкстремистским - РИА Новости, 01.08.2025
В Бранденбурге отделение АдГ вновь объявили правоэкстремистским
Ведомство по охране конституции ФРГ вновь присвоило отделению правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Бранденбург статус... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:56:00+03:00
2025-08-01T20:56:00+03:00
в мире
германия
бранденбург
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ведомство по охране конституции ФРГ вновь присвоило отделению правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Бранденбург статус правоэкстремистского, критерии этого решения будут опубликованы 14 августа, сообщает газета Zeit со ссылкой на региональное министерство внутренних дел. Отделение АдГ в Бранденбурге было признано правоэкстремистским еще в мае, но затем региональное ведомство по охране конституции (контрразведка) приостановило действие этого статуса на время судебного разбирательства с партией. Однако в июле отделение АдГ согласилось на возвращение статуса правоэкстремистского, потребовав взамен опубликовать обоснование его присвоения. "АдГ в Бранденбурге после прекращения срочного ходатайства партии в административный суд (города - ред.) Потсдама снова можно называть… правоэкстремистской", - говорится в статье. Документ с обоснованием причин присвоения этого статуса будет опубликован 14 августа, но министерство внутренних дел уже привело некоторые отрывки из него, уточняет издание. По его информации, контрразведка, среди прочего, обвиняет отделение АдГ в расизме, ксенофобии, антимусульманской позиции и "антиконституционности". В начале мая текущего года ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Позднее партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250728/poschechina-2031870246.html
https://ria.ru/20250724/germaniya-2031209768.html
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в мире, германия, бранденбург, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Бранденбург, Альтернатива для Германии (партия)
В Бранденбурге отделение АдГ вновь объявили правоэкстремистским

Отделению АдГ в Бранденбурге вновь присвоили правоэкстремистский статус

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ведомство по охране конституции ФРГ вновь присвоило отделению правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Бранденбург статус правоэкстремистского, критерии этого решения будут опубликованы 14 августа, сообщает газета Zeit со ссылкой на региональное министерство внутренних дел.
Отделение АдГ в Бранденбурге было признано правоэкстремистским еще в мае, но затем региональное ведомство по охране конституции (контрразведка) приостановило действие этого статуса на время судебного разбирательства с партией. Однако в июле отделение АдГ согласилось на возвращение статуса правоэкстремистского, потребовав взамен опубликовать обоснование его присвоения.
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"АдГ в Бранденбурге после прекращения срочного ходатайства партии в административный суд (города - ред.) Потсдама снова можно называть… правоэкстремистской", - говорится в статье.
Документ с обоснованием причин присвоения этого статуса будет опубликован 14 августа, но министерство внутренних дел уже привело некоторые отрывки из него, уточняет издание. По его информации, контрразведка, среди прочего, обвиняет отделение АдГ в расизме, ксенофобии, антимусульманской позиции и "антиконституционности".
В начале мая текущего года ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Позднее партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
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