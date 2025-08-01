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Германия поставит Украине дополнительные установки Patriot - РИА Новости, 01.08.2025
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16:33 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/germanija-2032872249.html
Германия поставит Украине дополнительные установки Patriot
Германия поставит Украине дополнительные установки Patriot - РИА Новости, 01.08.2025
Германия поставит Украине дополнительные установки Patriot
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:33:00+03:00
2025-08-01T16:33:00+03:00
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германия
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денис шмыгаль
борис писториус
дональд трамп
бундесвер германии
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшие дни. Министерство обороны ФРГ ранее в пятницу сообщало, что Германия поставит Украине две системы Patriot, сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев. "Германия поставит Украине еще две системы Patriot. В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250801/pentagon-2032759075.html
https://ria.ru/20250726/postavki-2031612696.html
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украина, германия, россия, денис шмыгаль, борис писториус, дональд трамп, бундесвер германии, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Денис Шмыгаль, Борис Писториус, Дональд Трамп, Бундесвер Германии, НАТО
Германия поставит Украине дополнительные установки Patriot

Шмыгаль: Германия поставит Украине еще две установки Patriot в ближайшие дни

© AP Photo / Czarek SokolowskiCистема ПВО Patriot
Cистема ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Cистема ПВО Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшие дни.
Министерство обороны ФРГ ранее в пятницу сообщало, что Германия поставит Украине две системы Patriot, сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев.
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"Германия поставит Украине еще две системы Patriot. В ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияДенис ШмыгальБорис ПисториусДональд ТрампБундесвер ГерманииНАТО
 
 
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