Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали Европу сблизиться с Россией - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/germanija-2032853563.html
В Германии призвали Европу сблизиться с Россией
В Германии призвали Европу сблизиться с Россией - РИА Новости, 01.08.2025
В Германии призвали Европу сблизиться с Россией
Вместо новой сделки с Соединёнными Штатами Европа, а в первую очередь Германия, должны были бы снова сблизиться со своим естественным партнёром и богатым... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:23:00+03:00
2025-08-01T15:23:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
дональд трамп
дмитрий песков
евросоюз
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg
БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Вместо новой сделки с Соединёнными Штатами Европа, а в первую очередь Германия, должны были бы снова сблизиться со своим естественным партнёром и богатым ресурсами соседом — Россией, а потому надо начать прилагать дипломатические усилия, заявил РИА Новости немецкий инвестор и экономист Андре Барендрегт. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против десятка стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Для стран ЕС пошлина составит 15%. "Мы должны стремиться к тому, чтобы выйти из этой экономической и финансовой зависимости. И я вижу здесь, например, очень большую возможность, которая противоречит американским интересам. Нам нужно снова сблизиться с Россией. Наша экономика не сможет функционировать без возобновления торговли с Россией. Нам снова нужна близость с Россией", — сказал Барендрегт. По его словам, РФ является естественным партнёром Германии, а потому странам для обоюдного благоденствия необходимо восстановить двусторонние отношения. "Нам нужны сырьевые ресурсы России. России нужны услуги и товары с Запада. Мы должны вновь заняться этим. Это означает мирные переговоры на дипломатической основе с среднесрочной целью в будущем - снова вести бизнес с Россией. Это так просто объяснить, но европейцы, как госпожа фон дер Ляйен или Мерц, этого, по всей видимости, не понимают. На мой взгляд, они не обладают экономической компетентностью", — подчёркнул экономист. Барнедрегт считает, что Европе следовало бы "эмансипироваться" по отношению к США, которым грозит банкротство, и не поддаваться шантажу, даже если отказаться от доходов от экспорта в Штаты невозможно — важно, чтобы пошлины больше не повышались сверх упомянутых 15%, пояснил он. "Конечно, мы не можем полностью отказаться от Соединённых Штатов. Но нам нужны специалисты, которые будут думать о инвестиционных мерах, о хороших, надёжных и устойчивых соглашениях — для США, для Европы и для Германии. И мы должны открыться Востоку. Мы должны открыться странам БРИКС. Мы должны исходить из того, что США могут оказаться в состоянии банкротства и полной несостоятельности", — добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030660828.html
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030001154.html
россия
сша
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_170:0:2495:1744_1920x0_80_0_0_48786e695bbc46a9a0eb62e541c196ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз, брикс, германия
В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросоюз, БРИКС, Германия
В Германии призвали Европу сблизиться с Россией

Немецкий инвестор Барендрегт: Европа должна снова сблизиться с Россией

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Вместо новой сделки с Соединёнными Штатами Европа, а в первую очередь Германия, должны были бы снова сблизиться со своим естественным партнёром и богатым ресурсами соседом — Россией, а потому надо начать прилагать дипломатические усилия, заявил РИА Новости немецкий инвестор и экономист Андре Барендрегт.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против десятка стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Для стран ЕС пошлина составит 15%.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
30 июля, 09:33
"Мы должны стремиться к тому, чтобы выйти из этой экономической и финансовой зависимости. И я вижу здесь, например, очень большую возможность, которая противоречит американским интересам. Нам нужно снова сблизиться с Россией. Наша экономика не сможет функционировать без возобновления торговли с Россией. Нам снова нужна близость с Россией", — сказал Барендрегт.
По его словам, РФ является естественным партнёром Германии, а потому странам для обоюдного благоденствия необходимо восстановить двусторонние отношения.
"Нам нужны сырьевые ресурсы России. России нужны услуги и товары с Запада. Мы должны вновь заняться этим. Это означает мирные переговоры на дипломатической основе с среднесрочной целью в будущем - снова вести бизнес с Россией. Это так просто объяснить, но европейцы, как госпожа фон дер Ляйен или Мерц, этого, по всей видимости, не понимают. На мой взгляд, они не обладают экономической компетентностью", — подчёркнул экономист.
Барнедрегт считает, что Европе следовало бы "эмансипироваться" по отношению к США, которым грозит банкротство, и не поддаваться шантажу, даже если отказаться от доходов от экспорта в Штаты невозможно — важно, чтобы пошлины больше не повышались сверх упомянутых 15%, пояснил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Эксперт рассказал, зачем ЕС вводит новые санкции против России
22 июля, 16:47
"Конечно, мы не можем полностью отказаться от Соединённых Штатов. Но нам нужны специалисты, которые будут думать о инвестиционных мерах, о хороших, надёжных и устойчивых соглашениях — для США, для Европы и для Германии. И мы должны открыться Востоку. Мы должны открыться странам БРИКС. Мы должны исходить из того, что США могут оказаться в состоянии банкротства и полной несостоятельности", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Флаги России, ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Австрии призвали ЕС прекратить бессмысленные санкции против России
18 июля, 16:17
 
В миреРоссияСШАЕвропаДональд ТрампДмитрий ПесковЕвросоюзБРИКСГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала