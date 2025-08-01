https://ria.ru/20250801/germanija-2032746613.html

Потомков Бисмарка хотят лишить налоговых льгот, пишут СМИ

Потомков Бисмарка хотят лишить налоговых льгот, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025

Потомков Бисмарка хотят лишить налоговых льгот, пишут СМИ

МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн хочет лишить "налогового оазиса" потомков первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, проживающих в не... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:30:00+03:00

2025-08-01T03:30:00+03:00

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн хочет лишить "налогового оазиса" потомков первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, проживающих в не относящемся ни к одной общине хозяйстве в лесу Заксенвальд близ Гамбурга, сообщает издание Bild. "Министерство внутренних дел представило ландтагу предложение о внесении в земельное законодательство положения о включении внемуниципальной территории Заксенвальд в состав общины с 1 января 2026 года", - цитирует газета ведомство. Конкретно предполагается, что по площади наибольшая часть лесного округа Заксенвальд в будущем будет относиться к общине Аумюле. Одной из причин этого, по данным Bild, является то, что в лесном хозяйстве на данной территории проживает семья Грегора фон Бисмарка, праправнука канцлера Отто фон Бисмарка. Издание поясняет, что в отрезке леса, где находится хозяйство Бисмарков, действуют пониженные ставки на предпринимательскую деятельность, так как эта место не принадлежит к какой-либо административно-территориальной единице. Утверждается, что Бисмарки пользовались этими льготами и предоставляли сторонним компаниям прописку в их "налоговом оазисе". Тем самым, компании могли воспользоваться льготной ставкой гораздо более выгодной, чем в соседнем Гамбурге или в окружающих общинах. По данным Bild, с 2017 года Бисмарки заработали около 2,3 миллиона евро. Издание отмечает, что власти Аумюле из-за "аншлюса" лесного массива площадью 70 квадратных километров опасаются увеличения расходов на уход за дорогами и обеспечения противопожарной безопасности.

https://ria.ru/20250506/frg-2015412194.html

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015197498.html

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Дарья Буймова

в мире, гамбург (город), шлезвиг-гольштейн, отто фон бисмарк, bild