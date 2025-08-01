https://ria.ru/20250801/gaza-2032888591.html

Власти Палестины заявили, что не видят улучшения ситуации в Газе

Власти Палестины заявили, что не видят улучшения ситуации в Газе - РИА Новости, 01.08.2025

Власти Палестины заявили, что не видят улучшения ситуации в Газе

Палестинские власти в секторе Газа не видят улучшения гуманитарной ситуации после заявленных послаблений со стороны Израиля, поступающей помощи по-прежнему не... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:36:00+03:00

2025-08-01T17:36:00+03:00

2025-08-01T17:36:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Палестинские власти в секторе Газа не видят улучшения гуманитарной ситуации после заявленных послаблений со стороны Израиля, поступающей помощи по-прежнему не хватает для 2,4 миллиона жителей, заявил РИА Новости директор информационной службы правительства в Газе Исмаил ас-Савабита. На фоне обвинений в провоцировании голода израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс помощи с самолетов, и по воздуху туда уже доставлены более ста "поддонов" с продовольствием и медикаментами. Также в Газу направились фуры с гумпомощью из Египта. "Ситуация не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась катастрофически после того, как было объявлено о "гуманитарных послаблениях". Сектор по факту вступил в третью фазу голода. Согласно классификации Всемирной продовольственной программы, это означает приближение полномасштабного голода", - сказал собеседник агентства. По его словам, 85% населения живут в условиях продовольственной небезопасности. Чиновник пояснил, что из 2,4 миллиона человек 1,1 миллиона - несовершеннолетние, при этом 40 тысяч - в возрасте до года. По его данным, 154 палестинца уже погибли от недоедания, в том числе 89 детей. "Не хватает лекарств, вода загрязнена, а система здравоохранения практически разрушена", - сказал ас-Савабита. Палестинский представитель настаивает, что для изменения ситуации в корне необходимо открыть все пограничные переходы, которые должны работать под надзором ООН или другим контролем со стороны международного сообщества. В настоящее время палестинцы могут лишь констатировать, что значительная часть гуманитарных грузов не попадает к тем, кто нуждается в ней больше всего. "Грузы с гуманитарной помощью, доставляемые по воздуху и на машинах, подвергаются разграблению под прикрытием Израиля", - утверждает палестинский чиновник. По его словам, зачастую водители доставляют гуманитарные грузы спекулянтам в Газе при якобы содействии со стороны израильских военных. Грузы, доставляемые по воздуху, периодически попадают в районы, где нет населения или где находиться опасно. Более того, часто грузы доставляются на территорию, которую контролируют израильские военные. Ранее осведомленный израильский источник заявил РИА Новости, что власти Израиля не фиксируют признаков голода в секторе Газа, всячески способствуют завозу туда продовольствия и не имеют отношения к проблемам с его распределением среди палестинцев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля заявила, что острое недоедание затрагивает более 10% населения территории, где идет израильская военная операция, и уже унесло жизни 21 ребенка. Сообщения о голоде поставили власти Израиля под шквал международной критики, беспрецедентной за все время военной операции, которая была начата 7 октября 2023 года в ответ на нападение палестинских боевиков на южные районы еврейского государства. По данным COGAT (офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях), в Газу поставляется огромное количество грузов, но есть проблема с их распределением внутри сектора. В частности, за последнюю неделю в сектор Газа въехало более двух тысяч грузовиков с гуманитарными грузами, включая продукты питания для детей и младенцев. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред.), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Gaza Humanitarian Fund – Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от исламистского движения ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с исламистами из ХАМАС, против которых ведется военная операция, и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход боевиков.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032881964.html

https://ria.ru/20250801/gaza-2032828729.html

https://ria.ru/20250731/izrail-2032726133.html

https://ria.ru/20250801/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году