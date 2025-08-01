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Фотовыставка на Рождественском бульваре позволит заглянуть в будущее Москвы
Фотовыставка на Рождественском бульваре позволит заглянуть в будущее Москвы - РИА Новости, 01.08.2025
Фотовыставка на Рождественском бульваре позволит заглянуть в будущее Москвы
Уличная фотовыставка "Москва. Строим будущее", приуроченная к Дню строителя и рассказывающая о том, какой могла бы быть городская среда столицы в будущем,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:59:00+03:00
2025-08-01T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Москва. Строим будущее", приуроченная к Дню строителя и рассказывающая о том, какой могла бы быть городская среда столицы в будущем, открылась в пятницу на Рождественском бульваре, сообщает организатор проекта - Группа компаний "Стилобат". В экспозиции представлены фотографии 31 архитектурного шедевра столицы различных эпох и стилей, а также их футуристические образы, созданные с помощью искусственного интеллекта. У посетителей выставки под открытым небом есть возможность увидеть, как могли бы выглядеть парящий мост в парке "Зарядье", главный корпус МГУ, стадион "Лужники" или скульптура "Рабочий и колхозница", если бы их построили через 200 лет. Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Стилобат" Лев Мазараки, облик современного города определяют не квадратные метры, а смыслы, вложенные в них: статус, экология, технологии и уважение к культурному коду. "Сегодня все говорит о том, что в будущем архитектура Москвы перейдет на новый этап развития: от функционального проектирования к интегральному мышлению, где форма, среда и сценарии жизни работают как единое целое. В основе создаваемого нового ландшафта столицы — формирование экосистемных кластеров, внедрение высоких технологий на всех уровнях, рост доли премиального жилья, активное озеленение, осмысленная работа с историей", - приводится в сообщении комментарий Мазараки. По его словам, проект "Москва. Строим будущее" это возможность показать, как тенденции, заложенные в градостроительное развитие столицы сегодня, обеспечат дальнейшее гармоничное развитие мегаполиса. "Москва будущего - город, в котором реализованы принципы комфорта, престижа, культуры, инноваций и экологии", - подчеркнул Мазараки. Выставка продлится до 14 августа 2025 года.
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москва, фото, выставки
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Москва. Строим будущее", приуроченная к Дню строителя и рассказывающая о том, какой могла бы быть городская среда столицы в будущем, открылась в пятницу на Рождественском бульваре, сообщает организатор проекта - Группа компаний "Стилобат".
В экспозиции представлены фотографии 31 архитектурного шедевра столицы различных эпох и стилей, а также их футуристические образы, созданные с помощью искусственного интеллекта. У посетителей выставки под открытым небом есть возможность увидеть, как могли бы выглядеть парящий мост в парке "Зарядье", главный корпус МГУ, стадион "Лужники" или скульптура "Рабочий и колхозница", если бы их построили через 200 лет.
Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Стилобат" Лев Мазараки, облик современного города определяют не квадратные метры, а смыслы, вложенные в них: статус, экология, технологии и уважение к культурному коду.
"Сегодня все говорит о том, что в будущем архитектура Москвы перейдет на новый этап развития: от функционального проектирования к интегральному мышлению, где форма, среда и сценарии жизни работают как единое целое. В основе создаваемого нового ландшафта столицы — формирование экосистемных кластеров, внедрение высоких технологий на всех уровнях, рост доли премиального жилья, активное озеленение, осмысленная работа с историей", - приводится в сообщении комментарий Мазараки.
По его словам, проект "Москва. Строим будущее" это возможность показать, как тенденции, заложенные в градостроительное развитие столицы сегодня, обеспечат дальнейшее гармоничное развитие мегаполиса. "Москва будущего - город, в котором реализованы принципы комфорта, престижа, культуры, инноваций и экологии", - подчеркнул Мазараки.
Выставка продлится до 14 августа 2025 года.