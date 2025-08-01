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Путин и Лукашенко общаются в компании шпица белорусского лидера

Путин и Лукашенко общаются в компании шпица белорусского лидера - РИА Новости, 01.08.2025

Путин и Лукашенко общаются в компании шпица белорусского лидера

Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:08:00+03:00

2025-08-01T14:08:00+03:00

2025-08-01T15:06:00+03:00

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александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина на острове Валаам – лидеры двух стран разместились на деревянной скамейке, без галстуков и в компании шпица по кличке Умка, принадлежащего белорусскому лидеру. "А вот так сегодня выглядит "официоз и протокол". Президенты Беларуси и России открывают повестку предстоящей встречи. Скоро и ответы на вопросы", - говорится в подписи к фото. Ранее в пятницу Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на Валаам, где проходит неформальная встреча с Путиным. Лукашенко сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032823119.html

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Лукашенко взял на встречу с Путиным своего шпица Умку Лукашенко взял на встречу с Путиным своего шпица Умку 2025-08-01T14:08 true PT0M16S

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в мире, россия, белоруссия, валаам, александр лукашенко, владимир путин