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Международный климатический форум стартовал на Сахалине

Международный климатический форум стартовал на Сахалине - РИА Новости, 01.08.2025

Международный климатический форум стартовал на Сахалине

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в пятницу начал работу на Сахалине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:06:00+03:00

2025-08-01T10:06:00+03:00

2025-08-01T14:11:00+03:00

сахалинская область

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг – РИА Новости. Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в пятницу начал работу на Сахалине, передает корреспондент РИА Новости. Программа рассчитана на два дня, главной площадкой мероприятий является первый в России дронопорт "Пушистый" в Корсаковском районе. Первый день форума стартовал с приятного события – открытия павильона "Сахалин Экспо". Он был создан в короткие сроки совместно с Росконгрессом и будет использоваться для проведения международных форумов, а также выставок, концертов, спортивных соревнований различного уровня. На открытии выступил губернатор Валерий Лимаренко, который отметил важность подобного объекта доя дальнейшего развития региона. "Россия взяла курс на восток – к растущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня Сахалин совместно с Росконгрессом прорубил еще одно окно в АТР. Символично, что "Сахалин Экспо" открывается здесь. На берегу Охотского моря. На территории первого в России дронопорта "Пушистый". Рядом идет модернизация Корсаковского порта. Это будущий логистический центр, куда будут доставлять грузы и развозить по всему Дальнему Востоку, России и АТР. Сахалинская экономика имеет большие перспективы. У нас есть газ, нефть, уголь, дары моря. Развиваются новые сегменты – логистический бизнес, беспилотные системы, искусственный интеллект, энергетика. Эти проекты – не абстракция, они уже запущены и успешно реализуются", – подчеркнул Лимаренко. Уже в пятницу прошли сессии "Роль газовой отрасли в достижении климатических целей сахалинского эксперимента" (совместно с ПАО "Газпром"), "Водород в России: между амбициями и реальностью", "Климатическая и природосберегающая экономика бизнеса в России и странах АТР" и "Адаптация к изменению климата". Известно, что Сахалинская область является первым регионом в России, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению президента России Владимира Путина проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов и осуществляется апробация механизма квотирования выбросов парниковых газов. Учитывая важность проекта, губернатор Валерий Лимаренко накануне на встрече с представителями федеральных СМИ подробно осветил суть эксперимента и объяснил, почему именно Сахалин становится центром международной дискуссии о климате. По мнению главы региона, тема эта актуальна во всем мире. Природные катаклизмы – пожары, наводнения, засуха, таяние льдов – выходят на первые позиции новостных каналов. "Все воспринимают их через призму климатическую, а, вообще говоря, это экономическая категория. И суть ее заключается в том, что человечество начало бороться над тем, чтобы было меньше выбросов CO₂. Почему? Потому что это меняет атмосферу и повышает температуру. Вот такая гипотеза. Так это или не так, но факт остается фактом, что сегодня все экономят CO₂", - отметил губернатор. По его мнению, тема углеродной нейтральности сводится к процессу уменьшения выбросов и увеличения поглощения двуокиси углерода. Рост первой части формулы можно обеспечить, например, заменой угля на газ. Первые годы сахалинского эксперимента уже дали ощутимый результат. "Южно-Сахалинск из города неблагополучного по экологии превращается в курорт. Все угольные трубы заткнули и транспорт стал экологически чистым. И коммунальные предприятия экономят энергию каждый год на несколько процентов, и это тоже вклад. Это все считается аккуратно по каждому предприятию – и по поглощению, и по выбросам. И мы с вами приблизились к тому, что 2025-й будет объявлен годом, когда достигнут тот самый результат – углеродная нейтральность. То есть падают выбросы CO₂ и растет поглощение за счет дополнительных посадок лесов и прочих дел. Это явление происходит на наших глаза. За время эксперимента экономика увеличилась на 30%, выбросы упали в три раза. Это и есть устойчивое развитие экономики", - аргументировал свою точку зрения губернатор. Глава региона добавил, что успешный опыт Сахалина надо распространять на другие территории РФ и тогда Россия станет самой конкурентоспособной страной в мире. Промежуточные результаты эксперимента подведут на пленарном заседании в субботу. Перерывы между пятничной деловой программой заполнили соревнования авиамоделистов, гонка дронов, музыкальные паузы. Первый день международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" завершат вечернее шоу воздушных шаров и выступления барабанщиков на Пушистом.

https://ria.ru/20250801/festival-2032766553.html

сахалинская область

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сахалинская область, сахалин