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Более 14 тысяч гостей приедут в Красноярск на фестиваль молодежи - РИА Новости, 01.08.2025
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09:06 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/festival-2032766553.html
Более 14 тысяч гостей приедут в Красноярск на фестиваль молодежи
Более 14 тысяч гостей приедут в Красноярск на фестиваль молодежи - РИА Новости, 01.08.2025
Более 14 тысяч гостей приедут в Красноярск на фестиваль молодежи
Более 14 тысяч человек соберутся на Международном фестивале молодежи, который пройдет в 2026 году в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:06:00+03:00
2025-08-01T09:06:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Более 14 тысяч человек соберутся на Международном фестивале молодежи, который пройдет в 2026 году в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Регион примет более 14 тысяч гостей от 14 до 35 лет из 180 стран мира: 10 тысяч – это непосредственно участники фестиваля и еще 4 тысячи - волонтеры, приглашенные эксперты, спикеры, и международные журналисты", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, об этом заявил губернатор Михаил Котюков на совещании по вопросам организации Международного фестиваля молодежи. "Президент России доверил нам в самом центре страны проведение Всемирного фестиваля молодежи. Перед нами стоит масштабная задача - подчеркну, что по количеству участников это мероприятие превзойдёт зимнюю универсиаду, которая прошла в Красноярске шесть лет назад. Опыт 2019 года нужно переосмыслить и сделать все, чтобы гости нашей страны высоко оценили открытость России", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, гости должны увидеть, что Красноярск - город комфортный, интересный для молодёжи, а регион является одним из лидеров по реализации программ молодёжной политики. Руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Виктор Коломиец, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал участникам совещания, что фестиваль будет включать образовательную, деловую, спортивную, творческую и культурные программы. Делегации ждут интерактивные лекции, спич-сессии, панельные дискуссии, круглые столы с экспертами, соревнования по различным видам спорта, конкурсы талантов и мастерства, мастер-классы, выставки и экскурсии. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля планируется провести в "Платинум Арене" Красноярска. Участники совещания обсудили вопросы размещения участников и сопровождающих делегаций, обеспечения безопасности, питания и медицинского сопровождения, транспортной логистики. Большая работа предстоит по организации транспортной логистики - регион впервые принимает мероприятие с таким количеством гостей. Программа предусматривает большое количество локаций, до каждой необходимо организовать удобную для гостей и горожан схему перемещения. Освещать работу фестиваля будут журналисты стран – участников фестиваля, для них будет организован современный пресс-центр. Губернатор отметил, что заседания регионального штаба по проведению Международного фестиваля молодежи будут проводится на регулярной основе.
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красноярский край, красноярск, михаил котюков, россия
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Россия
Более 14 тысяч гостей приедут в Красноярск на фестиваль молодежи

В Красноярск на Международный фестиваль молодежи приедут более 14 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Более 14 тысяч человек соберутся на Международном фестивале молодежи, который пройдет в 2026 году в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Регион примет более 14 тысяч гостей от 14 до 35 лет из 180 стран мира: 10 тысяч – это непосредственно участники фестиваля и еще 4 тысячи - волонтеры, приглашенные эксперты, спикеры, и международные журналисты", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, об этом заявил губернатор Михаил Котюков на совещании по вопросам организации Международного фестиваля молодежи.
"Президент России доверил нам в самом центре страны проведение Всемирного фестиваля молодежи. Перед нами стоит масштабная задача - подчеркну, что по количеству участников это мероприятие превзойдёт зимнюю универсиаду, которая прошла в Красноярске шесть лет назад. Опыт 2019 года нужно переосмыслить и сделать все, чтобы гости нашей страны высоко оценили открытость России", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, гости должны увидеть, что Красноярск - город комфортный, интересный для молодёжи, а регион является одним из лидеров по реализации программ молодёжной политики.
Руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Виктор Коломиец, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал участникам совещания, что фестиваль будет включать образовательную, деловую, спортивную, творческую и культурные программы. Делегации ждут интерактивные лекции, спич-сессии, панельные дискуссии, круглые столы с экспертами, соревнования по различным видам спорта, конкурсы талантов и мастерства, мастер-классы, выставки и экскурсии. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля планируется провести в "Платинум Арене" Красноярска.
Участники совещания обсудили вопросы размещения участников и сопровождающих делегаций, обеспечения безопасности, питания и медицинского сопровождения, транспортной логистики.
Большая работа предстоит по организации транспортной логистики - регион впервые принимает мероприятие с таким количеством гостей. Программа предусматривает большое количество локаций, до каждой необходимо организовать удобную для гостей и горожан схему перемещения. Освещать работу фестиваля будут журналисты стран – участников фестиваля, для них будет организован современный пресс-центр.
Губернатор отметил, что заседания регионального штаба по проведению Международного фестиваля молодежи будут проводится на регулярной основе.
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