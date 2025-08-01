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Федорищев впервые провел комиссию Госсовета по промышленности в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2025
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18:57 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/fedorischev-2032903645.html
Федорищев впервые провел комиссию Госсовета по промышленности в ЛНР
Федорищев впервые провел комиссию Госсовета по промышленности в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2025
Федорищев впервые провел комиссию Госсовета по промышленности в ЛНР
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев впервые провел заседание рабочей группы... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:57:00+03:00
2025-08-01T18:57:00+03:00
россия
луганская народная республика
самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев впервые провел заседание рабочей группы комиссии в ЛНР, сообщили в пресс-службе самарского правительства. "Впервые комиссия (Госсовета по промышленности - ред.) работает на территории Луганской Народной Республики и в целом на территориях, которые вернулись в состав РФ. Здесь я во взаимодействии с Минпромторгом России готовлю доклад на комиссию. Видим и знаем большую работу, которую ведут республики, Херсонская и Запорожская области по восстановлению промышленности", - отметил Федорищев, открывая заседание рабочей группы. На совещании рассматривалось состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала. В обсуждении принимали участие в том числе министры промышленности и торговли ЛНР, ДНР, Херсонской области и исполняющий обязанности министра промышленности Запорожской области. "Знаю, что вы большую работу провели со своими предприятиями. Вопросы земельного, имущественного характера, сложности с залогами, проблема кооперации внутри территорий мне известны, но вместе с тем всегда есть конкретные детали, на что обратить внимание и предложить системные решения", - обратился к министрам губернатор Самарской области. Участники совещания заслушали доклады министров как по базовым отраслям, ключевым для развития субъектов, так и в целом по видению ситуации в промышленности. Все поднятые вопросы были зафиксированы в рамках протокола. "Далее (министру промышленности и торговли РФ - ред.) Антону Андреевичу Алиханову будем докладывать в рамках комиссии Госсовета конкретные предложения", - заключил Федорищев. Помимо этого, глава Самарской области во время рабочей поездки в новые регионы России посетил несколько крупных промышленных предприятий и встретился с их руководителями. Так, Федорищев ознакомился с работой завода по производству холодильной техники "ДонФрост" в Донецке и Алчевского металлургического комбината в Алчевске (ЛНР).
https://ria.ru/20250801/fedorischev-2032893306.html
https://ria.ru/20250721/sotrudnichestvo-2030434174.html
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россия, луганская народная республика, самарская область, вячеслав федорищев
Россия, Луганская Народная Республика, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Федорищев впервые провел комиссию Госсовета по промышленности в ЛНР

Губернатор Федорищев впервые провел комиссию Госсовета по промышленности в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев впервые провел заседание рабочей группы комиссии в ЛНР, сообщили в пресс-службе самарского правительства.
"Впервые комиссия (Госсовета по промышленности - ред.) работает на территории Луганской Народной Республики и в целом на территориях, которые вернулись в состав РФ. Здесь я во взаимодействии с Минпромторгом России готовлю доклад на комиссию. Видим и знаем большую работу, которую ведут республики, Херсонская и Запорожская области по восстановлению промышленности", - отметил Федорищев, открывая заседание рабочей группы.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Федорищев и власти ЛНР обсудили развитие промышленности республики
Вчера, 18:05
На совещании рассматривалось состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала. В обсуждении принимали участие в том числе министры промышленности и торговли ЛНР, ДНР, Херсонской области и исполняющий обязанности министра промышленности Запорожской области.
"Знаю, что вы большую работу провели со своими предприятиями. Вопросы земельного, имущественного характера, сложности с залогами, проблема кооперации внутри территорий мне известны, но вместе с тем всегда есть конкретные детали, на что обратить внимание и предложить системные решения", - обратился к министрам губернатор Самарской области.
Участники совещания заслушали доклады министров как по базовым отраслям, ключевым для развития субъектов, так и в целом по видению ситуации в промышленности. Все поднятые вопросы были зафиксированы в рамках протокола. "Далее (министру промышленности и торговли РФ - ред.) Антону Андреевичу Алиханову будем докладывать в рамках комиссии Госсовета конкретные предложения", - заключил Федорищев.
Помимо этого, глава Самарской области во время рабочей поездки в новые регионы России посетил несколько крупных промышленных предприятий и встретился с их руководителями. Так, Федорищев ознакомился с работой завода по производству холодильной техники "ДонФрост" в Донецке и Алчевского металлургического комбината в Алчевске (ЛНР).
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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