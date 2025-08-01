https://ria.ru/20250801/fedorischev-2032893306.html

Федорищев и власти ЛНР обсудили развитие промышленности республики

Федорищев и власти ЛНР обсудили развитие промышленности республики - РИА Новости, 01.08.2025

Федорищев и власти ЛНР обсудили развитие промышленности республики

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук на двусторонней встречей обсудили развитие промышленности... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:05:00+03:00

2025-08-01T18:05:00+03:00

2025-08-01T18:05:00+03:00

луганская народная республика

самарская область

россия

вячеслав федорищев

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук на двусторонней встречей обсудили развитие промышленности республики, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "Сегодня в правительстве Луганской Народной Республики состоялась двусторонняя встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя правительства ЛНР Егора Ковальчука. Стороны обсудили развитие промышленности в Луганской Народной Республике, социальную сферу и многие другие вопросы", - говорится в сообщении правительства области. Ковальчук поприветствовал Федорищева от имени главы ЛНР Леонида Пасечника и от лица жителей республики, поблагодарив его за внимание к региону. "Знаю, что Вы сейчас проведете совещание, которое касается не только промышленного развития Луганской Народной Республики, но и всех воссоединенных территорий. Вы возглавляете комиссию Госсовета по направлению "Промышленность", это, безусловно, важнейшая задача сегодня, помимо социальных вопросов. Уверен, мы в этом направлении будем двигаться вместе", – отметил глава республиканского правительства. Ковальчук также обратил внимание на активное взаимодействие Самарской области и ЛНР. "Мы будем проводить с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым через неделю в Самарской области комиссию Госсовета по направлению "Промышленность", и одним из важнейших вопросов повестки будет помощь промышленности новых территорий. А самое главное, что помимо работы в рамках комиссии Госсовета, мы уже видим и знаем, чем Самарская область может быть в помощь развитию и восстановлению Луганской Народной Республики", – сказал Вячеслав Федорищев.

https://ria.ru/20250721/fedorischev-2030407934.html

https://ria.ru/20250709/samara-2028091728.html

луганская народная республика

самарская область

россия

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луганская народная республика, самарская область, россия, вячеслав федорищев