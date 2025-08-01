https://ria.ru/20250801/evakuatsiya-2032776555.html

В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя

В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя - РИА Новости, 01.08.2025

В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя

Общая эвакуация объявлена для жителей микрорайона "Герхожан" в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель, сообщила районная... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:18:00+03:00

2025-08-01T10:18:00+03:00

2025-08-01T10:18:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

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НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Общая эвакуация объявлена для жителей микрорайона "Герхожан" в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель, сообщила районная администрация. "Уважаемые жители микрорайона Герхожан! Объявляется всеобщая эвакуация! Всем срочно проследовать к мечети. Там ожидают автобусы", - говорится в сообщении. Региональное ГУМЧС в свою очередь сообщило, что уже произведена эвакуация 342 человек, в том числе 96 детей. Тридцать человек находятся в пунктах временного размещения. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено газо- и водоснабжение части города. С утра пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Оно будет осуществляться до 11.00 мск пятницы в зависимости от погодных условий. Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли одну объездную дорогу. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. После расчистки наносов в районе схода селя по мосту на федеральной трассе открыли движение, но только для пешеходов и спецтранспорта. В среду, 30 июля, в районе моста открыли еще один временный проезд для всех видов автотранспорта. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в районе Тырныауза в случае выпадения обильных осадков.

https://ria.ru/20250731/sel-2032664282.html

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, нальчик