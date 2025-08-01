Рейтинг@Mail.ru
В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/evakuatsiya-2032776555.html
В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя
В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя - РИА Новости, 01.08.2025
В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя
Общая эвакуация объявлена для жителей микрорайона "Герхожан" в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель, сообщила районная... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:18:00+03:00
2025-08-01T10:18:00+03:00
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
нальчик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030565217_19:0:817:449_1920x0_80_0_0_cf5498d4fb047c99c16c11c485c30a9c.jpg
НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Общая эвакуация объявлена для жителей микрорайона "Герхожан" в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель, сообщила районная администрация. "Уважаемые жители микрорайона Герхожан! Объявляется всеобщая эвакуация! Всем срочно проследовать к мечети. Там ожидают автобусы", - говорится в сообщении. Региональное ГУМЧС в свою очередь сообщило, что уже произведена эвакуация 342 человек, в том числе 96 детей. Тридцать человек находятся в пунктах временного размещения. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено газо- и водоснабжение части города. С утра пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Оно будет осуществляться до 11.00 мск пятницы в зависимости от погодных условий. Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли одну объездную дорогу. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. После расчистки наносов в районе схода селя по мосту на федеральной трассе открыли движение, но только для пешеходов и спецтранспорта. В среду, 30 июля, в районе моста открыли еще один временный проезд для всех видов автотранспорта. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в районе Тырныауза в случае выпадения обильных осадков.
https://ria.ru/20250731/sel-2032664282.html
тырныауз
эльбрусский район
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030565217_118:0:717:449_1920x0_80_0_0_ea4bb6233fe3cb44988f881df1da0670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тырныауз, эльбрусский район, нальчик
Происшествия, Тырныауз, Эльбрусский район, Нальчик
В микрорайоне Тырныауза объявили эвакуацию из-за схода селя

Для жителей микрорайона в Тырныаузе объявили общую эвакуацию из-за схода селя

© Казбек Коков/TelegramСход селевых масс
Сход селевых масс - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Казбек Коков/Telegram
Сход селевых масс
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Общая эвакуация объявлена для жителей микрорайона "Герхожан" в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель, сообщила районная администрация.
"Уважаемые жители микрорайона Герхожан! Объявляется всеобщая эвакуация! Всем срочно проследовать к мечети. Там ожидают автобусы", - говорится в сообщении.
Региональное ГУМЧС в свою очередь сообщило, что уже произведена эвакуация 342 человек, в том числе 96 детей. Тридцать человек находятся в пунктах временного размещения.
В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено газо- и водоснабжение части города. С утра пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Оно будет осуществляться до 11.00 мск пятницы в зависимости от погодных условий.
Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли одну объездную дорогу. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС.
После расчистки наносов в районе схода селя по мосту на федеральной трассе открыли движение, но только для пешеходов и спецтранспорта. В среду, 30 июля, в районе моста открыли еще один временный проезд для всех видов автотранспорта. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в районе Тырныауза в случае выпадения обильных осадков.
Селевой поток в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя сходит новый сель
31 июля, 17:04
 
ПроисшествияТырныаузЭльбрусский районНальчик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала