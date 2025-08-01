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От славы до трагедии: рак, разводы и забвение в судьбах солистов "На-На"

От славы до трагедии: рак, разводы и забвение в судьбах солистов "На-На" - РИА Новости, 01.08.2025

От славы до трагедии: рак, разводы и забвение в судьбах солистов "На-На"

Они собирали стадионы, их клипы крутили на MTV, а песни распевала вся страна. Но за блеском сцены скрывались разводы, рак и горькое забвение. Солисты "На-На" —... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Они собирали стадионы, их клипы крутили на MTV, а песни распевала вся страна. Но за блеском сцены скрывались разводы, рак и горькое забвение. Солисты "На-На" — Владимир Левкин, Владимир Политов и другие — прошли путь от всесоюзной славы до личных драм. Левкин, чей голос стал визитной карточкой группы, умер от рака в 57 лет. Остальные столкнулись с финансовыми проблемами и утратой популярности. Как "фабрика грез" Бари Алибасова сломала судьбы тех, кто сделал ее легендой 1990-х.От начала и до концаГруппа "На-На" была задумана продюсером Бари Алибасовым в 1988 году как коллектив, играющий в стиле диско-поп с элементами рока, джаза и фолка. Алибасов искал молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет, обладающих не только вокальными и музыкальными способностями, но и пластичностью, актерским даром и обаянием, поскольку планировал создавать полноценное шоу с яркими сценическими образами. В итоге были выбраны Владимир Левкин и Александр Запорожец, а также бывшие участники группы "Интеграл" — Валерий Юрин и Марина Хлебникова.Первое публичное выступление "На-На" состоялось в июне 1989 года на международном фестивале поп-музыки Face to Face в Москве, где они исполнили песни "Девчонка с Машмета" и "Пустынный пляж". По легенде, название группы появилось благодаря актеру и конферансье Олегу Марусеву, который, шутливо реагируя на просьбы участников концерта покурить, говорил "на, на…", после чего объявил ансамбль как "На-На".В конце 1989 — начале 1990 года "На-На" записала первую мини-пластинку с четырьмя песнями, среди которых "Пустынный пляж" и "Бабушка Яга", получившие признание и попавшие в хит-парады. В 1990 году в состав группы пришел новый вокалист и бас-гитарист Владимир Политов, чей дуэт с Владимиром Левкиным быстро завоевал популярность. В 1991 году вышел альбом "На-На 91", а к группе присоединились Вячеслав Жеребкин и Владимир Асимов, сформировав "золотой состав".В 1993–1994 годах "На-На" получила национальные премии, активно гастролировала по СНГ и зарубежью, выступала на крупных фестивалях и представляла Международную федерацию фестивальных организаций при ЮНЕСКО. В феврале 1999 года из коллектива ушел один из основателей и ведущих вокалистов Владимир Левкин, который создал панк-группу "Кеды". После его ухода в "На-На" остались четыре солиста: Владимир Политов, Владимир Асимов, Вячеслав Жеребкин и Павел Соколов.От сцены до могилы: как Алибасов и Левкин пронесли свою вражду через годыКонфликт между продюсером Бари Алибасовым и одним из самых ярких солистов группы "На-На" Владимиром Левкиным начался задолго до трагических событий и длился многие годы. Все началось в 1998-м, когда Левкин решил покинуть коллектив и начать сольную карьеру. Для Алибасова этот уход стал личным предательством. По его словам, Левкин "перешел дорогу не просто группе — он перешел дорогу мне". С этого момента отношения между ними резко ухудшились, и продюсер фактически объявил бывшего протеже своим врагом, что положило начало многолетней вражде.Алибасов применял различные методы давления на Левкина, пытаясь ограничить его творческую свободу и возможности. Он запрещал Левкину исполнять хиты "На-На", угрожая судебными исками за нарушение авторских прав. Также продюсер настаивал, чтобы в афишах и рекламных материалах не упоминалось, что Левкин был солистом группы, требуя вместо этого писать, что он пел в коллективе с "четырьмя буквами", тем самым пытаясь стереть его связь с "На-На" из публичного пространства.Особенно жестоким оказался эпизод в 2003 году, когда Левкин боролся с тяжелой болезнью — раком. В это время Алибасов потребовал у близких певца "предсмертное фото для архива".В ответ Левкин старался сохранять достоинство и объяснял, что всегда честно платил авторам за исполнение песен, но при этом не понимал, почему у его хитов вдруг появился "соавтор" — сам Алибасов. Коллеги и близкие отмечали, что Алибасов продолжал держать Левкина в состоянии постоянного стресса даже после его ухода из группы. Например, экс-участник "На-На" Валерий Юрин вспоминал, что Левкин очень переживал из-за постоянных скандалов и конфликтов, а Алибасов, по его словам, "как вампир — не мог остановиться", продолжая давить и не отпускать ситуацию.Сам Левкин признавался, что общение с Алибасовым сводилось лишь к противостоянию через СМИ и телевидение: "Мы общаемся только через телевизор. Он что-то запрещает — я вынужден отвечать". Даже смерть Владимира Левкина в ноябре 2024 года не смогла примирить оппонентов. Алибасов не пришел на похороны, сославшись на плохое здоровье. В видеообращении после смерти Левкина продюсер назвал его "талантливым" и "вечным", но при этом подчеркнул, что "он сам ушел — мы его забыли".Другие участники группыПавел Соколов в 1995 году вместе с Андреем Лебедевым создал собственный балет и выступал с Анжеликой Варум. Сначала он был артистом балета в группе "На-На", а с 1997 по 2008 год — ее вокалистом. Позже, при поддержке продюсера Кима Брейтбурга, стал сольным исполнителем и выпустил несколько композиций. Периодически дает концерты, трижды был женат.Вячеслав Жеребкин пришел в "На-На" вместе с Владимиром Политовым и остался в группе. В 2001 году получил звание заслуженного артиста РФ. Его первый брак с Любовью, в котором родились двое детей, распался из-за алкогольной зависимости и сценического образа холостяка. Во второй раз женился в 2014 году на поклоннице Татьяне, с которой у него четверо детей, включая сына с диабетом, за здоровьем которого он тщательно следит.Владимир Политов, участник группы "На-На" и секс-символ 90-х после клипа "Фаина", несмотря на внимание фанаток, не стал ловеласом. Его первый брак с Ольгой, заключенный ради прописки, перерос в настоящую любовь, и у пары есть дочь Алена. После развода Ольга уехала за границу, оставив Политова отцом-одиночкой. Позже он женился на поклоннице, младше его на 24 года. В 2023 году у них родился сын Артем. Политов продолжает выступать с "На-На" и развивает собственный диджейский проект.Владимир Асимов провел в группе 12 лет и ушел в 2003 году, считая проект исчерпанным. Без музыкального образования, он мечтал о военной карьере и работал поваром. Женат на бизнесвумен Татьяне, с которой у них сын Семен, семья живет в Испании. Асимов ведет уединенный образ жизни, пишет музыку для души и не участвует в публичных мероприятиях. Его сын получил европейское образование и стал чиновником.Их история — как незавершенный концерт. Алибасов создал легенд, но не смог уберечь своих артистов от болезней, скандалов и одиночества. Левкин умер, так и не помирившись с ним. Политов и Жеребкин до сих пор поют старые хиты, но уже для другого поколения. Асимов исчез из шоу-бизнеса, оставив лишь воспоминания.

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