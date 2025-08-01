https://ria.ru/20250801/ekologiya-2032891430.html

Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 01.08.2025

Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

С пятницы начался прием заявок на VI Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", за время работы проект объединил 95 стран и все регионы... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:50:00+03:00

2025-08-01T17:50:00+03:00

2025-08-01T17:50:00+03:00

россия

светлана радионова

экология

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. С пятницы начался прием заявок на VI Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", за время работы проект объединил 95 стран и все регионы России, сообщает пресс-центр премии. Как сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, за годы существования проект объединил свыше 320 тысяч детей и взрослых из 95 государств и всех регионов России неравнодушных к теме экологии и защите окружающей среды и животных. Победители и призеры премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Также есть возможность бесплатного поступления в разные вузы страны как на бюджетные места (по грантам), так и по целевому назначению. "Приглашаю детей и взрослых из всех уголков нашей планеты принять участие в премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого". Первого августа стартовал шестой сезон. Мы добавили новую номинацию "Зоомир", где участники всех возрастов могут присылать веселые видеоролики со своими питомцами. Видео с редкими видами животных можно сделать в зоопарке или реабилитационных центрах. Ждем ваши заявки во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте!" – сказала Радионова, ее слова привели в пресс-центре. Новым членом жюри премии стала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, которая с первого сезона поддерживает проект. Она будет оценивать работы в новой номинации "Зоомир". Главный эколог страны отметила, что дети и молодежь со всего мира в рамках премии предлагают инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы. По словам Радионовой, участники премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступают в разные учебные заведения страны. Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. Ежегодно сотни детей премия отправляет во Всероссийский детский центр "Орленок" на Черное море, в ВДЦ "Океан" на Японском море, а также исследовательский лагерь на Байкале. Кроме того, около 50 семей – призеров и победителей премии со всей страны – награждены путевками на черноморском побережье в Сочи в гранд отель "Жемчужина". Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Прием заявок на шестой сезон премии проводится до 1 апреля 2026 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

https://ria.ru/20241022/lavrov-1979183965.html

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россия, светлана радионова, экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)