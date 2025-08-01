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Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 01.08.2025
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17:50 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ekologiya-2032891430.html
Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого"
Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 01.08.2025
Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого"
С пятницы начался прием заявок на VI Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", за время работы проект объединил 95 стран и все регионы... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:50:00+03:00
2025-08-01T17:50:00+03:00
россия
светлана радионова
экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. С пятницы начался прием заявок на VI Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", за время работы проект объединил 95 стран и все регионы России, сообщает пресс-центр премии. Как сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, за годы существования проект объединил свыше 320 тысяч детей и взрослых из 95 государств и всех регионов России неравнодушных к теме экологии и защите окружающей среды и животных. Победители и призеры премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Также есть возможность бесплатного поступления в разные вузы страны как на бюджетные места (по грантам), так и по целевому назначению. "Приглашаю детей и взрослых из всех уголков нашей планеты принять участие в премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого". Первого августа стартовал шестой сезон. Мы добавили новую номинацию "Зоомир", где участники всех возрастов могут присылать веселые видеоролики со своими питомцами. Видео с редкими видами животных можно сделать в зоопарке или реабилитационных центрах. Ждем ваши заявки во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте!" – сказала Радионова, ее слова привели в пресс-центре. Новым членом жюри премии стала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, которая с первого сезона поддерживает проект. Она будет оценивать работы в новой номинации "Зоомир". Главный эколог страны отметила, что дети и молодежь со всего мира в рамках премии предлагают инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы. По словам Радионовой, участники премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступают в разные учебные заведения страны. Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. Ежегодно сотни детей премия отправляет во Всероссийский детский центр "Орленок" на Черное море, в ВДЦ "Океан" на Японском море, а также исследовательский лагерь на Байкале. Кроме того, около 50 семей – призеров и победителей премии со всей страны – награждены путевками на черноморском побережье в Сочи в гранд отель "Жемчужина". Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Прием заявок на шестой сезон премии проводится до 1 апреля 2026 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.
https://ria.ru/20241022/lavrov-1979183965.html
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россия, светлана радионова, экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Россия, Светлана Радионова, Экология, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

Начался прием заявок на премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. С пятницы начался прием заявок на VI Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", за время работы проект объединил 95 стран и все регионы России, сообщает пресс-центр премии.
Как сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, за годы существования проект объединил свыше 320 тысяч детей и взрослых из 95 государств и всех регионов России неравнодушных к теме экологии и защите окружающей среды и животных. Победители и призеры премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. Также есть возможность бесплатного поступления в разные вузы страны как на бюджетные места (по грантам), так и по целевому назначению.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Лавров отметил вклад премии "Экология – дело каждого" в охрану природы
22 октября 2024, 10:00
"Приглашаю детей и взрослых из всех уголков нашей планеты принять участие в премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого". Первого августа стартовал шестой сезон. Мы добавили новую номинацию "Зоомир", где участники всех возрастов могут присылать веселые видеоролики со своими питомцами. Видео с редкими видами животных можно сделать в зоопарке или реабилитационных центрах. Ждем ваши заявки во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте!" – сказала Радионова, ее слова привели в пресс-центре.
Новым членом жюри премии стала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, которая с первого сезона поддерживает проект. Она будет оценивать работы в новой номинации "Зоомир".
Главный эколог страны отметила, что дети и молодежь со всего мира в рамках премии предлагают инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы.
По словам Радионовой, участники премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступают в разные учебные заведения страны. Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. Ежегодно сотни детей премия отправляет во Всероссийский детский центр "Орленок" на Черное море, в ВДЦ "Океан" на Японском море, а также исследовательский лагерь на Байкале. Кроме того, около 50 семей – призеров и победителей премии со всей страны – награждены путевками на черноморском побережье в Сочи в гранд отель "Жемчужина".
Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Прием заявок на шестой сезон премии проводится до 1 апреля 2026 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.
Лауреаты премии Экология – дело каждого стали участниками экофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля
22 июля, 12:04
 
РоссияСветлана РадионоваЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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