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Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия" - РИА Новости, 01.08.2025
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14:14 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/efimov-2032802136.html
Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия"
Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия" - РИА Новости, 01.08.2025
Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия"
В Москве выделят 7 гектаров земли для строительства национального центра "Россия", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:14:00+03:00
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владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА 1 авг - РИА Новости. В Москве выделят 7 гектаров земли для строительства национального центра "Россия", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Так, в рамках МаИП город выделит в Пресненском районе участок площадью 7,3 гектара для строительства национального центра "Россия". Он станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Общая площадь объекта составит около 205 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он напомнил, что национальный центр возведут на месте "Экспоцентра", где часть зданий планируется сохранить.Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал строительство национального центра "Россия". По его словам, завершение проекта намечено на 2029 год.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия"

Ефимов: власти Москвы выделят землю для строительства центра "Россия"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА 1 авг - РИА Новости. В Москве выделят 7 гектаров земли для строительства национального центра "Россия", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Так, в рамках МаИП город выделит в Пресненском районе участок площадью 7,3 гектара для строительства национального центра "Россия". Он станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Общая площадь объекта составит около 205 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он напомнил, что национальный центр возведут на месте "Экспоцентра", где часть зданий планируется сохранить.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал строительство национального центра "Россия". По его словам, завершение проекта намечено на 2029 год.
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