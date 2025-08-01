https://ria.ru/20250801/efimov-2032802136.html

Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия"

Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия" - РИА Новости, 01.08.2025

Ефимов: в Москве выделят землю для строительства центра "Россия"

В Москве выделят 7 гектаров земли для строительства национального центра "Россия", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:14:00+03:00

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2025-08-01T14:14:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА 1 авг - РИА Новости. В Москве выделят 7 гектаров земли для строительства национального центра "Россия", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Так, в рамках МаИП город выделит в Пресненском районе участок площадью 7,3 гектара для строительства национального центра "Россия". Он станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны. Общая площадь объекта составит около 205 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он напомнил, что национальный центр возведут на месте "Экспоцентра", где часть зданий планируется сохранить.Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал строительство национального центра "Россия". По его словам, завершение проекта намечено на 2029 год.

https://ria.ru/20250731/efimov-2032448405.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы