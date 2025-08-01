https://ria.ru/20250801/efimov-2032741807.html

Ефимов: готовность школы в районе Внуково превышает 75%

Ефимов: готовность школы в районе Внуково превышает 75% - РИА Новости, 01.08.2025

Ефимов: готовность школы в районе Внуково превышает 75%

Готовность школы на 1,1 тысячу мест с робоклассом в московском районе Внуково составляет более 75%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:12:00+03:00

2025-08-01T09:12:00+03:00

2025-08-01T09:12:00+03:00

москва

коммунарка (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Готовность школы на 1,1 тысячу мест с робоклассом в московском районе Внуково составляет более 75%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четырехэтажная школа площадью около 18 тысяч квадратных метров будет рассчитана для 1,1 тысячи учеников. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, в том числе медицинский и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы и робокласс. Сейчас там полностью завершены фасадные и кровельные работы, организованы внешние инженерные сети", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на объекте продолжают чистовую отделку помещений, специалисты монтируют слаботочные системы, сантехнику, окна и двери. После окончания работ строительства школу передадут в систему образования города.Для школьников будут предусмотрены многофункциональный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий и медиатекой. Также здесь оборудуют два универсальных спортивных зала и один гимнастический, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ по строительству школы в Коммунарке.

https://ria.ru/20250727/efimov-2031518120.html

https://realty.ria.ru/20250717/sobjanin-2029709829.html

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коммунарка (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, коммунарка (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы