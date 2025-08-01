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Двойных провел встречу с фермерами Подмосковья в рамках Сырного фестиваля
Двойных провел встречу с фермерами Подмосковья в рамках Сырного фестиваля - РИА Новости, 01.08.2025
Двойных провел встречу с фермерами Подмосковья в рамках Сырного фестиваля
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных обсудил с фермерами региона вопросы развития отрасли на гастрономическом Сырном... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных обсудил с фермерами региона вопросы развития отрасли на гастрономическом Сырном фестивале в Истре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Мероприятие проходит в деревне Дубровское с 1 по 3 августа. Помимо Двойных на открытии присутствовал председатель комитета Государственной Думы России по аграрным вопросам Владимир Кашин. Двойных отметил, что переработка сельхозпродукции и фермерство являются драйверами укрепления продовольственной безопасности и сельских территорий. В прошлом году Подмосковье выпустило более 173 тысяч тонн сыра, в этом году планируется увеличить показатель еще на 3,3 тысячи тонн. "Нашей задачей остается помогать производителям, в том числе через меры господдержки. Сегодня обсудили с фермерами развитие агробизнеса в регионе – использование и вовлечение в оборот сельхозземель, финансовые и налоговые аспекты, расширение площадок сбыта для реализации продукции, кадровые вопросы и пути их решения", — приводит пресс-служба слова Двойных. В Московской области действует более 50 промышленных предприятий и около 50 фермерских хозяйств, производящих сыр, который стал "визитной карточкой" региона. Власти области поддерживают региональных производителей – в этом году для предприятий АПК предусмотрено более 30 различных субсидий.
https://ria.ru/20250730/istra-2032437074.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Двойных провел встречу с фермерами Подмосковья в рамках Сырного фестиваля
Министр Двойных провел встречу с фермерами Подмосковья на Сырном фестивале
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных обсудил с фермерами региона вопросы развития отрасли на гастрономическом Сырном фестивале в Истре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Мероприятие проходит в деревне Дубровское с 1 по 3 августа. Помимо Двойных на открытии присутствовал председатель комитета Государственной Думы России по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Двойных отметил, что переработка сельхозпродукции и фермерство являются драйверами укрепления продовольственной безопасности и сельских территорий. В прошлом году Подмосковье выпустило более 173 тысяч тонн сыра, в этом году планируется увеличить показатель еще на 3,3 тысячи тонн.
"Нашей задачей остается помогать производителям, в том числе через меры господдержки. Сегодня обсудили с фермерами развитие агробизнеса в регионе – использование и вовлечение в оборот сельхозземель, финансовые и налоговые аспекты, расширение площадок сбыта для реализации продукции, кадровые вопросы и пути их решения", — приводит пресс-служба слова Двойных.
В Московской области действует более 50 промышленных предприятий и около 50 фермерских хозяйств, производящих сыр, который стал "визитной карточкой" региона. Власти области поддерживают региональных производителей – в этом году для предприятий АПК предусмотрено более 30 различных субсидий.