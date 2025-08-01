https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, чтобы насильно мобилизовать

На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, чтобы насильно мобилизовать - РИА Новости, 01.08.2025

На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, чтобы насильно мобилизовать

Сотрудники военкомата в Днепропетровске в рамках силовой мобилизации сбили автомобилем велосипедиста, после чего силой затолкали пострадавшего в микроавтобус,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:20:00+03:00

2025-08-01T13:20:00+03:00

2025-08-01T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске в рамках силовой мобилизации сбили автомобилем велосипедиста, после чего силой затолкали пострадавшего в микроавтобус, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "В Днепропетровске ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) сбили и запаковали в микроавтобус велосипедиста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало соответствующее видео, на котором трое сотрудников военкомата силой заталкивают мужчину в микроавтобус. "Сбили велосипедиста, пакуют… Просто ехал на велосипеде", - говорит автор видео. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032242299.html

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в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины