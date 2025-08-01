На Украине сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, чтобы насильно мобилизовать
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске в ходе силовой мобилизации сбили велосипедиста
Велосипед. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске в рамках силовой мобилизации сбили автомобилем велосипедиста, после чего силой затолкали пострадавшего в микроавтобус, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"В Днепропетровске ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) сбили и запаковали в микроавтобус велосипедиста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание опубликовало соответствующее видео, на котором трое сотрудников военкомата силой заталкивают мужчину в микроавтобус. "Сбили велосипедиста, пакуют… Просто ехал на велосипеде", - говорит автор видео.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.