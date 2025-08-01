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Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025
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15:07 01.08.2025 (обновлено: 21:59 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/dmitruk-2032847182.html
Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко
Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025
Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко
Депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание на формат встречи главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:07:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание на формат встречи главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в Telegram-канале. "Лукашенко и Путин начали встречу на Валааме с краткого молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери. Это первая, неформальная часть визита, но в ней главное: духовная основа единства. Пока рядом не будет лидера Украины — мира не будет. Только одна общая литургия — в Москве, Минске и Киеве — способна принести мир", — говорится в публикации. Дмитрук добавил, что мир — не в бумагах и переговорах, а в возвращении к своим истокам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.
https://ria.ru/20250801/berletik-2032763427.html
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Кадры того, как Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина
В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Украина
Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко

Дмитрук призвал Киев вернуться к истокам после встречи Путина и Лукашенко

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание на формат встречи главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Лукашенко и Путин начали встречу на Валааме с краткого молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери. Это первая, неформальная часть визита, но в ней главное: духовная основа единства. Пока рядом не будет лидера Украины — мира не будет. Только одна общая литургия — в Москве, Минске и Киеве — способна принести мир", — говорится в публикации.
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Дмитрук добавил, что мир — не в бумагах и переговорах, а в возвращении к своим истокам.

Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.
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