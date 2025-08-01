https://ria.ru/20250801/dmitruk-2032847182.html

Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко

Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025

Депутат Рады выступил с призывом после встречи Путина с Лукашенко

Депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание на формат встречи главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:07:00+03:00

2025-08-01T15:07:00+03:00

2025-08-01T21:59:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание на формат встречи главы России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он написал в Telegram-канале. "Лукашенко и Путин начали встречу на Валааме с краткого молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери. Это первая, неформальная часть визита, но в ней главное: духовная основа единства. Пока рядом не будет лидера Украины — мира не будет. Только одна общая литургия — в Москве, Минске и Киеве — способна принести мир", — говорится в публикации. Дмитрук добавил, что мир — не в бумагах и переговорах, а в возвращении к своим истокам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.

https://ria.ru/20250801/berletik-2032763427.html

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html

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Кадры того, как Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-01T15:07 true PT0M35S

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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина