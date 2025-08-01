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Житель Ульяновской области совершил поджог по заказу спецслужб Украины - РИА Новости, 01.08.2025
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11:21 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/diversiya-2032789125.html
Житель Ульяновской области совершил поджог по заказу спецслужб Украины
Житель Ульяновской области совершил поджог по заказу спецслужб Украины - РИА Новости, 01.08.2025
Житель Ульяновской области совершил поджог по заказу спецслужб Украины
Житель Ульяновской области получил восемь лет колонии за поджог нескольких объектов транспортной инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:21:00+03:00
2025-08-01T11:21:00+03:00
происшествия
россия
ульяновская область
украина
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Житель Ульяновской области получил восемь лет колонии за поджог нескольких объектов транспортной инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, сообщается в Telegram-канале центрального МСУТ СК России. Следствие и суд установили, что в июле 2023 года 19-летний житель Ульяновской области за денежное вознаграждение, действуя по заказу спецслужб Украины, поджег несколько объектов транспортной инфраструктуры на Ульяновской железнодорожной магистрали Куйбышевской железной дороги. Также молодой человек планировал другие подобные преступления, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области. "Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию - ред.) и пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)... Суд, с учетом позиции государственного обвинителя из транспортной прокуратуры, приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приволжская транспортная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что молодой человек поджег два релейных и два батарейных шкафа, объекты были уничтожены.
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происшествия, россия, ульяновская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ульяновской области совершил поджог по заказу спецслужб Украины

Жителя Ульяновской области приговорили к 8 годам за поджог по заказу Киева

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Житель Ульяновской области получил восемь лет колонии за поджог нескольких объектов транспортной инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, сообщается в Telegram-канале центрального МСУТ СК России.
Следствие и суд установили, что в июле 2023 года 19-летний житель Ульяновской области за денежное вознаграждение, действуя по заказу спецслужб Украины, поджег несколько объектов транспортной инфраструктуры на Ульяновской железнодорожной магистрали Куйбышевской железной дороги. Также молодой человек планировал другие подобные преступления, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию - ред.) и пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия - ред.)... Суд, с учетом позиции государственного обвинителя из транспортной прокуратуры, приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приволжская транспортная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что молодой человек поджег два релейных и два батарейных шкафа, объекты были уничтожены.
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ПроисшествияРоссияУльяновская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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