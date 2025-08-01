https://ria.ru/20250801/direktor-2032769161.html

В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора

В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора - РИА Новости, 01.08.2025

В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора

Бывший замгендиректора РЖД по грузовым перевозкам Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), сообщила... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:31:00+03:00

2025-08-01T09:31:00+03:00

2025-08-01T10:06:00+03:00

ржд

федеральная грузовая компания

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший замгендиректора РЖД по грузовым перевозкам Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), сообщила головная компания."Ранее занимавший должность замглавы РЖД – начальника ЦФТО Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании", дочернего общества РЖД", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.Пост гендиректора ФГК с середины марта 2024 года занимал Андрей Дреничев.Мурева на посту в РЖД сменила Ирина Магнушевская. Она с 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД)."Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава и специализированных контейнеров под перевозки грузов, оказание транспортно-экспедиционных услуг и комплексное транспортное обслуживание клиентов. Общий парк ФГК составляет 134,3 тысячи грузовых вагонов.

https://ria.ru/20250801/rzhd-2032735844.html

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ржд, федеральная грузовая компания