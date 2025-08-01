Рейтинг@Mail.ru
В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 01.08.2025 (обновлено: 10:06 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/direktor-2032769161.html
В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора
В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора - РИА Новости, 01.08.2025
В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора
Бывший замгендиректора РЖД по грузовым перевозкам Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), сообщила... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:31:00+03:00
2025-08-01T10:06:00+03:00
ржд
федеральная грузовая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032768829_0:112:3022:1812_1920x0_80_0_0_b8b6e513eca9b95235bead4da53320df.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший замгендиректора РЖД по грузовым перевозкам Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), сообщила головная компания."Ранее занимавший должность замглавы РЖД – начальника ЦФТО Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании", дочернего общества РЖД", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.Пост гендиректора ФГК с середины марта 2024 года занимал Андрей Дреничев.Мурева на посту в РЖД сменила Ирина Магнушевская. Она с 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД)."Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава и специализированных контейнеров под перевозки грузов, оказание транспортно-экспедиционных услуг и комплексное транспортное обслуживание клиентов. Общий парк ФГК составляет 134,3 тысячи грузовых вагонов.
https://ria.ru/20250801/rzhd-2032735844.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032768829_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_d8103cf52d26f669be9490160f9c6b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, федеральная грузовая компания
РЖД, Федеральная грузовая компания
В "Федеральной грузовой компании" сменили гендиректора

Мурев стал гендиректором "Федеральной грузовой компании"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Мурев
Дмитрий Мурев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Мурев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший замгендиректора РЖД по грузовым перевозкам Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" РЖД), сообщила головная компания.
"Ранее занимавший должность замглавы РЖД – начальника ЦФТО Дмитрий Мурев назначен генеральным директором "Федеральной грузовой компании", дочернего общества РЖД", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
Пост гендиректора ФГК с середины марта 2024 года занимал Андрей Дреничев.
Мурева на посту в РЖД сменила Ирина Магнушевская. Она с 2022 года возглавляла Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ, "дочка" РЖД).
"Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава и специализированных контейнеров под перевозки грузов, оказание транспортно-экспедиционных услуг и комплексное транспортное обслуживание клиентов. Общий парк ФГК составляет 134,3 тысячи грузовых вагонов.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
РЖД запускают "Ласточки" между Уфой и Челябинском
Вчера, 00:12
 
РЖДФедеральная грузовая компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала