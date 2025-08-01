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Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 01.08.2025
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17:02 01.08.2025 (обновлено: 18:33 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/deti-2032881181.html
Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве
Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 01.08.2025
Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве
Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве, один в тяжелом с состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:02:00+03:00
2025-08-01T18:33:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве, один в тяжелом с состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Пожар на Ленинском проспекте: медпомощь потребовалась двум детям… Госпитализированы в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго - средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают медики, пожарные расчеты, МЧС и другие экстренные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже жилого дома. К месту происшествия незамедлительно прибыли три бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. По предварительным данным, дети стали единственными пострадавшими.Как сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России, пожар на площади в пять квадратных метров ликвидирован, горели личные вещи и мебель. Спасатели рассказали, что помимо двух детей был спасен еще один человек из квартиры этажом выше.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве

Два ребенка госпитализированы после пожара на Ленинском проспекте в Москве

© Московская медицина/TelegramНа месте пожара в многоквартирном доме на Ленинском проспекте. 1 августа 2025
На месте пожара в многоквартирном доме на Ленинском проспекте. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Московская медицина/Telegram
На месте пожара в многоквартирном доме на Ленинском проспекте. 1 августа 2025
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве, один в тяжелом с состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Пожар на Ленинском проспекте: медпомощь потребовалась двум детям… Госпитализированы в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго - средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают медики, пожарные расчеты, МЧС и другие экстренные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже жилого дома. К месту происшествия незамедлительно прибыли три бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. По предварительным данным, дети стали единственными пострадавшими.
Как сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России, пожар на площади в пять квадратных метров ликвидирован, горели личные вещи и мебель. Спасатели рассказали, что помимо двух детей был спасен еще один человек из квартиры этажом выше.
Пожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме
Вчера, 07:01
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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