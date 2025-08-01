https://ria.ru/20250801/deti-2032881181.html

Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве

Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 01.08.2025

Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве

Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве, один в тяжелом с состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:02:00+03:00

2025-08-01T17:02:00+03:00

2025-08-01T18:33:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032892706_0:1073:1472:1901_1920x0_80_0_0_740d68face6b980b0b6e0009d3798d84.png

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двух детей госпитализировали после пожара на Ленинском проспекте в Москве, один в тяжелом с состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Пожар на Ленинском проспекте: медпомощь потребовалась двум детям… Госпитализированы в Морозовскую больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго - средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают медики, пожарные расчеты, МЧС и другие экстренные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже жилого дома. К месту происшествия незамедлительно прибыли три бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. По предварительным данным, дети стали единственными пострадавшими.Как сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России, пожар на площади в пять квадратных метров ликвидирован, горели личные вещи и мебель. Спасатели рассказали, что помимо двух детей был спасен еще один человек из квартиры этажом выше.

https://ria.ru/20250801/pozhar-2032758442.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва