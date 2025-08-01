https://ria.ru/20250801/dagestan-2032888288.html

В Дагестане женщину осудили за попытку купить новорожденного

В Дагестане женщину осудили за попытку купить новорожденного - РИА Новости, 01.08.2025

В Дагестане женщину осудили за попытку купить новорожденного

В Дагестане женщину за попытку купить младенца приговорили к 3 годам колонии с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:35:00+03:00

2025-08-01T17:35:00+03:00

2025-08-01T17:35:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. В Дагестане женщину за попытку купить младенца приговорили к 3 годам колонии с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, сообщило СУСК России по республике. По данным следствия, подсудимая в конце 2024 года передала местной жительнице денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за дальнейшую продажу ей ребенка после его рождения. "Доказательства, собранные следственным отделом по Советскому району г. Махачкалы СУСК России по Республике Дагестан, признаны судом достаточными для вынесения приговора второй участнице сделки по купле-продаже ребенка. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б","з", ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящимся в беспомощном состоянии - ред.)… Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста)", - говорится в сообщении. Ранее мать новорожденного была также приговорена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до 14-летия ребенка.

https://ria.ru/20250730/kolyaska-2032341124.html

россия

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика дагестан