https://ria.ru/20250801/brechalov-2032813884.html

Бречалов: 8 модульных ФАПов и амбулаторию дополнительно построят в Удмуртии

Бречалов: 8 модульных ФАПов и амбулаторию дополнительно построят в Удмуртии - РИА Новости, 01.08.2025

Бречалов: 8 модульных ФАПов и амбулаторию дополнительно построят в Удмуртии

Восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию дополнительно построят в Удмуртии в 2025 году, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:24:00+03:00

2025-08-01T13:24:00+03:00

2025-08-01T13:24:00+03:00

удмуртская республика

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 1 авг - РИА Новости. Восемь фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию дополнительно построят в Удмуртии в 2025 году, сообщил глава республики Александр Бречалов. Руководитель региона в своём Telegram-канале рассказал, что медицинские объекты будут построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. "В 2025 году планировали построить 8 ФАПов и 2 амбулатории. Благодаря участию в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" будет еще плюс 9 объектов. Дополнительно появятся ФАПы – в деревне Оленье Болото Сарапульского района, Качкашур и Кожиль Глазовского района, Озерки и Зюино Ярского района, Сундур Игринского района, селах Кыйлуд и Красное Увинского района; амбулатория – в селе Уральский Сарапульского района", – заявил Бречалов. В пресс-службе главы региона со ссылкой на министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина сообщают, что всего в рамках программы модернизации в этом году будет сдано 19 объектов. "В этом году 10 модульных конструкций мы уже построили – это 8 ФАПов и две амбулатории в 9 районах республики. Сейчас идет благоустройство территории, оснащение оборудованием и лицензирование этих объектов, уже скоро они начнут принимать пациентов. Дополнительные 9 ФАПов мы планируем возвести до конца года. Таким образом, в 2025 году в Удмуртии появится 19 новых объектов, а также мы запустим новую поликлинику в Сарапуле", – приводятся слова Багина.

https://ria.ru/20250731/udmuriya-2032618293.html

https://ria.ru/20250731/brechalov-2032596152.html

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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)