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Эксперт обвинил США во вмешательстве в дела Бразилии - РИА Новости, 01.08.2025
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18:41 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/braziliya-2032900082.html
Эксперт обвинил США во вмешательстве в дела Бразилии
Эксперт обвинил США во вмешательстве в дела Бразилии - РИА Новости, 01.08.2025
Эксперт обвинил США во вмешательстве в дела Бразилии
Оказываемое Вашингтоном давление на судью, ведущего разбирательство в отношении экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, является вмешательством во внутренние... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:41:00+03:00
2025-08-01T18:41:00+03:00
в мире
бразилия
сша
вашингтон (штат)
жаир болсонару
дональд трамп
марко рубио
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Оказываемое Вашингтоном давление на судью, ведущего разбирательство в отношении экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, является вмешательством во внутренние дела этой южноамериканской страны, заявил РИА Новости преподаватель права в Фонде имени Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро Эвандро Карвальо. В среду министерство финансов США внесло судью верховного суда Бразилии Александра де Мораеса в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", причем основания для данного решения приведены не были. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы де Мораеса, его семьи и соратников за дело против Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа. "Такого рода меры являются посягательством на судебную власть, поскольку направлены на то, чтобы запугать судью, и тот вынес решение в пользу бывшего президента Болсонару, который является фигурантом данного дела. Это явное вмешательство (во внутренние дела Бразилии - ред.)", - заявил собеседник агентства. Также Карвальо сравнил действия Белого дома с событиями 1964 года, когда США "поддержали военную диктатуру" и госпереворот в Бразилии. Ранее Трамп заявлял, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призывал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
https://ria.ru/20250731/brazilija-2032490842.html
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бразилия
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в мире, бразилия, сша, вашингтон (штат), жаир болсонару, дональд трамп, марко рубио
В мире, Бразилия, США, Вашингтон (штат), Жаир Болсонару, Дональд Трамп, Марко Рубио
Эксперт обвинил США во вмешательстве в дела Бразилии

Карвальо назвал влияние США на суд над Болсонару вмешательством в дела Бразилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Оказываемое Вашингтоном давление на судью, ведущего разбирательство в отношении экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, является вмешательством во внутренние дела этой южноамериканской страны, заявил РИА Новости преподаватель права в Фонде имени Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро Эвандро Карвальо.
В среду министерство финансов США внесло судью верховного суда Бразилии Александра де Мораеса в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", причем основания для данного решения приведены не были. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы де Мораеса, его семьи и соратников за дело против Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа.
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"Такого рода меры являются посягательством на судебную власть, поскольку направлены на то, чтобы запугать судью, и тот вынес решение в пользу бывшего президента Болсонару, который является фигурантом данного дела. Это явное вмешательство (во внутренние дела Бразилии - ред.)", - заявил собеседник агентства.
Также Карвальо сравнил действия Белого дома с событиями 1964 года, когда США "поддержали военную диктатуру" и госпереворот в Бразилии.
Ранее Трамп заявлял, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призывал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
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Президент Бразилии обвинил США в вмешательстве в бразильское правосудие
31 июля, 03:27
 
В миреБразилияСШАВашингтон (штат)Жаир БолсонаруДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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