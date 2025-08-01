Эксперт обвинил США во вмешательстве в дела Бразилии
Карвальо назвал влияние США на суд над Болсонару вмешательством в дела Бразилии
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Оказываемое Вашингтоном давление на судью, ведущего разбирательство в отношении экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, является вмешательством во внутренние дела этой южноамериканской страны, заявил РИА Новости преподаватель права в Фонде имени Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро Эвандро Карвальо.
В среду министерство финансов США внесло судью верховного суда Бразилии Александра де Мораеса в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", причем основания для данного решения приведены не были. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы де Мораеса, его семьи и соратников за дело против Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа.
"Такого рода меры являются посягательством на судебную власть, поскольку направлены на то, чтобы запугать судью, и тот вынес решение в пользу бывшего президента Болсонару, который является фигурантом данного дела. Это явное вмешательство (во внутренние дела Бразилии - ред.)", - заявил собеседник агентства.
Также Карвальо сравнил действия Белого дома с событиями 1964 года, когда США "поддержали военную диктатуру" и госпереворот в Бразилии.
Ранее Трамп заявлял, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призывал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.