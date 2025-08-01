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В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.08.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:48:00+03:00
2025-08-01T18:48:00+03:00
2025-08-01T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Гладков: на всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА