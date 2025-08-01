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Контрольные органы стали реже проверять предприятия Нижегородской области

Контрольные органы стали реже проверять предприятия Нижегородской области - РИА Новости, 01.08.2025

Контрольные органы стали реже проверять предприятия Нижегородской области

Нижегородский бизнес отмечает снижение числа проверок со стороны контрольных органов в первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:35:00+03:00

2025-08-01T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нижегородский бизнес отмечает снижение числа проверок со стороны контрольных органов в первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона. Данные получены в ходе опроса предпринимателей, его провело министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Исследование оценивало среднее количество контрольных мероприятий на одно предприятие, удобство и понятность процедур проверок, их влияние на хозяйственную деятельность. Представители бизнеса указали, что процедуры прохождения проверок понятны и удобны на 1,7 балла из двух возможных (против 1,6 балла в 2024 году). "Большинство опрошенных отметило, что проверки не отразились на деятельности организаций. И это неслучайно. В настоящее время вектор развития контрольной деятельности нацелен на электронное взаимодействие с бизнесом, упрощение контрольных процедур и постепенное внедрение дистанционного контроля. И, безусловно, такие результаты и оценки показывают, что это правильное направление", – рассказала заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Алевтина Еремина, ее слова приводит пресс-служба. По данным ведомства, параллельно в регионе развивается сервис дистанционных самопроверок бизнеса. К настоящему моменту проведено 188 тысяч самопроверок. Сервис исключает наложение штрафов за выявленные нарушения, обеспечивает получение профильной информации. Процедура занимает менее 40 минут, что существенно меньше сроков официальных проверок. Снижение административного давления помогло Нижегородской области занять второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата за 2024 год. Работа по поддержке бизнеса ведется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250801/primore-2032814298.html

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