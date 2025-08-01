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Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов - РИА Новости, 01.08.2025
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01:06 01.08.2025
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Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов
Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов - РИА Новости, 01.08.2025
Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов
Укрытия для защиты самолетов создаются в последние два года, в перспективе ими планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ, заявил начальник... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:06:00+03:00
2025-08-01T01:06:00+03:00
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
красная звезда
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Укрытия для защиты самолетов создаются в последние два года, в перспективе ими планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ, заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда". "Последние два года… создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал Максимцев.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, красная звезда
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Красная звезда
Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов

Укрытия для защиты самолетов ВС России создаются в последние два года

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Укрытия для защиты самолетов создаются в последние два года, в перспективе ими планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ, заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда".
"Последние два года… создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал Максимцев.
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