https://ria.ru/20250801/bezopasnost-2032739115.html
Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов
Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов - РИА Новости, 01.08.2025
Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов
Укрытия для защиты самолетов создаются в последние два года, в перспективе ими планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ, заявил начальник... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:06:00+03:00
2025-08-01T01:06:00+03:00
2025-08-01T01:06:00+03:00
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
красная звезда
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Укрытия для защиты самолетов создаются в последние два года, в перспективе ими планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ, заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда". "Последние два года… создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал Максимцев.
https://ria.ru/20250801/vks-2032438852.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, красная звезда
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Красная звезда
Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов
Укрытия для защиты самолетов ВС России создаются в последние два года