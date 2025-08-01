https://ria.ru/20250801/bezopasnost-2032739115.html

Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов

Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов - РИА Новости, 01.08.2025

Аэродромную сеть ВС России обеспечат укрытиями для защиты самолетов

Укрытия для защиты самолетов создаются в последние два года, в перспективе ими планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ, заявил начальник... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:06:00+03:00

2025-08-01T01:06:00+03:00

2025-08-01T01:06:00+03:00

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

красная звезда

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Укрытия для защиты самолетов создаются в последние два года, в перспективе ими планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил РФ, заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете "Красная звезда". "Последние два года… создаются укрытия для самолетов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказал Максимцев.

https://ria.ru/20250801/vks-2032438852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, красная звезда