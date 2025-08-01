Американский офицер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине
Берлетик заявил о поворотном моменте в конфликте после освобождения Часова Яра
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг— РИА Новости. Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение города Часов Яр поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом он сказал в комментарии агентству Sputnik.
Офицер отметил, что ВСУ использовали Часов Яр для блокирования пути России к наиболее укрепленным опорным пунктам в Донбассе: Краматорску и Славянску.
Офицер отметил, что ВСУ использовали Часов Яр для блокирования пути России к наиболее укрепленным опорным пунктам в Донбассе: Краматорску и Славянску.
"Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя”, — отметил Берлетик.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Юг" взяли его под контроль.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Юг" взяли его под контроль.