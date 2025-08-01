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Американский офицер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 01.08.2025 (обновлено: 09:24 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/berletik-2032763427.html
Американский офицер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине
Американский офицер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Американский офицер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине
Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение города Часов Яр поворотным моментом в конфликте на Украине. Об... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:22:00+03:00
2025-08-01T09:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг— РИА Новости. Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение города Часов Яр поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом он сказал в комментарии агентству Sputnik. Офицер отметил, что ВСУ использовали Часов Яр для блокирования пути России к наиболее укрепленным опорным пунктам в Донбассе: Краматорску и Славянску. "Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя”, — отметил Берлетик. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Юг" взяли его под контроль.
https://ria.ru/20250801/bouz-2032764663.html
https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032768345.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Россия
Американский офицер заявил о поворотном моменте в конфликте на Украине

Берлетик заявил о поворотном моменте в конфликте после освобождения Часова Яра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 авг— РИА Новости. Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение города Часов Яр поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом он сказал в комментарии агентству Sputnik.

Офицер отметил, что ВСУ использовали Часов Яр для блокирования пути России к наиболее укрепленным опорным пунктам в Донбассе: Краматорску и Славянску.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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"Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя”, — отметил Берлетик.

Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения группировки войск "Юг" взяли его под контроль.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрРоссия
 
 
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