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Белоруссия и Турция поддерживают контакты по переговорам по Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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22:56 01.08.2025 (обновлено: 22:57 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/belorussija-2032924011.html
Белоруссия и Турция поддерживают контакты по переговорам по Украине
Белоруссия и Турция поддерживают контакты по переговорам по Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Белоруссия и Турция поддерживают контакты по переговорам по Украине
Белоруссия и Турция как две страны, имеющие опыт предоставления площадки для переговоров по разрешению украинского кризиса, поддерживают контакты по теме... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:56:00+03:00
2025-08-01T22:57:00+03:00
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белоруссия и Турция как две страны, имеющие опыт предоставления площадки для переговоров по разрешению украинского кризиса, поддерживают контакты по теме урегулирования на Украине, заявил посол Белоруссии в Турции Анатолий Глаз. "Турция и Беларусь - две страны, на территории которых говорили противоборствующие стороны. И мы, как никто другой, понимаем, насколько сложно нашим турецким партнерам весь этот процесс организовать и поддерживать. Естественно, мы общаемся, я со своими коллегами турецкими общаюсь, с МИД Турции, мы знаем какие-то детали, они нас во что можно посвящают. И именно потому, что мы их прекрасно понимаем", - сказал Глаз в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1". Он упомянул о высказываниях отдельных сторон в пользу переноса переговорной площадки. "Вот эти фразы должны быть вдумчивыми. Здесь важно не сорвать этот процесс", - отметил Глаз. Белорусский дипломат подчеркнул, что переговоры приносят результат. "Сейчас по гуманитарному треку каждый раунд есть какой-то результат, который в Беларуси (обмены между РФ и Украиной, которые проходят на белорусской территории – ред.) реализуется на деле... И слава богу, потому что это человеческие судьбы. И пусть бы по шагу, по шагу это движение шло вперед", - добавил Глаз. Он напомнил, что в 2022 году на белорусской территории прошли три раунда переговоров, МИД был основным организатором, но были задействованы еще силовые структуры, которые обеспечивали безопасность, областные власти, которые предоставляли площадку. "То есть это была командная мощная работа по поручению главы государства (Белоруссии – ред.). Не секрет, что глава государства убедил в первый раз приехать украинскую делегацию... Успех определенный был. По итогам трех раундов вышли на проект договора, который в Стамбуле потом дальше обсуждался. Был хороший документ. В том документе не было ни территориальных вопросов… И он уже был готов к подписанию, парафирован, как известно. Жаль, что на том моменте это не остановилось, и определенное время потеряли", - сказал Глаз.
https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032906353.html
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032714332.html
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в мире, белоруссия, турция, украина
В мире, Белоруссия, Турция, Украина
Белоруссия и Турция поддерживают контакты по переговорам по Украине

Минск и Стамбул общаются по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белоруссия и Турция как две страны, имеющие опыт предоставления площадки для переговоров по разрешению украинского кризиса, поддерживают контакты по теме урегулирования на Украине, заявил посол Белоруссии в Турции Анатолий Глаз.
"Турция и Беларусь - две страны, на территории которых говорили противоборствующие стороны. И мы, как никто другой, понимаем, насколько сложно нашим турецким партнерам весь этот процесс организовать и поддерживать. Естественно, мы общаемся, я со своими коллегами турецкими общаюсь, с МИД Турции, мы знаем какие-то детали, они нас во что можно посвящают. И именно потому, что мы их прекрасно понимаем", - сказал Глаз в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1".
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Он упомянул о высказываниях отдельных сторон в пользу переноса переговорной площадки.
"Вот эти фразы должны быть вдумчивыми. Здесь важно не сорвать этот процесс", - отметил Глаз.
Белорусский дипломат подчеркнул, что переговоры приносят результат.
"Сейчас по гуманитарному треку каждый раунд есть какой-то результат, который в Беларуси (обмены между РФ и Украиной, которые проходят на белорусской территории – ред.) реализуется на деле... И слава богу, потому что это человеческие судьбы. И пусть бы по шагу, по шагу это движение шло вперед", - добавил Глаз.
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Он напомнил, что в 2022 году на белорусской территории прошли три раунда переговоров, МИД был основным организатором, но были задействованы еще силовые структуры, которые обеспечивали безопасность, областные власти, которые предоставляли площадку.
"То есть это была командная мощная работа по поручению главы государства (Белоруссии – ред.). Не секрет, что глава государства убедил в первый раз приехать украинскую делегацию... Успех определенный был. По итогам трех раундов вышли на проект договора, который в Стамбуле потом дальше обсуждался. Был хороший документ. В том документе не было ни территориальных вопросов… И он уже был готов к подписанию, парафирован, как известно. Жаль, что на том моменте это не остановилось, и определенное время потеряли", - сказал Глаз.
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