Рейтинг@Mail.ru
Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:08 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/bashnya-2032866931.html
Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области
Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области - РИА Новости, 01.08.2025
Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области
Проект реставрации объекта культурного наследия (ОКН) Шуховской башни в селе Полибино Данковского района Липецкой области одобрен на федеральном уровне, работы... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:08:00+03:00
2025-08-01T16:08:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032864779_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_f77599cd5e10cb082387a98f27c16615.jpg
ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Проект реставрации объекта культурного наследия (ОКН) Шуховской башни в селе Полибино Данковского района Липецкой области одобрен на федеральном уровне, работы начнутся в ближайшее время, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Гиперболоидная конструкция, созданная инженером Владимиром Шуховым в 1895 году для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде, включена в список объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения, отметил губернатор. Проект комплексной реставрации разработан по заказу нового собственника усадебного комплекса, который приобрел его в 2024 году. Как отметил Артамонов, проект реставрации предусматривает ряд мероприятий, которые позволят сохранить конструктивные особенности башни и восстановить существовавшие ранее смотровые площадки. Работы начнутся в ближайшее время и будут проходить при строгом соблюдении требований законодательства в сфере охраны ОКН. "Шуховская башня – выдающийся образец инженерной мысли, и ее – реставрация важный этап в сохранении культурного наследия не только нашего региона, но и всей страны", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250801/semi-2032840695.html
https://ria.ru/20250801/artamonov-2032818961.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032864779_19:0:1152:850_1920x0_80_0_0_952efab0f561c8653cbc307b0958c115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области

В Липецкой области утвердили проект реставрации Шуховской башни

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиШуховская башня в Липецкой области
Шуховская башня в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Шуховская башня в Липецкой области
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Проект реставрации объекта культурного наследия (ОКН) Шуховской башни в селе Полибино Данковского района Липецкой области одобрен на федеральном уровне, работы начнутся в ближайшее время, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Гиперболоидная конструкция, созданная инженером Владимиром Шуховым в 1895 году для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде, включена в список объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения, отметил губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Более 40 мер господдержки разработано для семей с детьми в Липецкой области
Вчера, 14:50
Проект комплексной реставрации разработан по заказу нового собственника усадебного комплекса, который приобрел его в 2024 году.
Как отметил Артамонов, проект реставрации предусматривает ряд мероприятий, которые позволят сохранить конструктивные особенности башни и восстановить существовавшие ранее смотровые площадки.
Работы начнутся в ближайшее время и будут проходить при строгом соблюдении требований законодательства в сфере охраны ОКН.
"Шуховская башня – выдающийся образец инженерной мысли, и ее – реставрация важный этап в сохранении культурного наследия не только нашего региона, но и всей страны", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО Амилоза Салис Каракотов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области
Вчера, 13:43
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала