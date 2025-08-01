https://ria.ru/20250801/bashnya-2032866931.html

Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области

Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области - РИА Новости, 01.08.2025

Утвержден проект реставрации Шуховской башни в Липецкой области

Проект реставрации объекта культурного наследия (ОКН) Шуховской башни в селе Полибино Данковского района Липецкой области одобрен на федеральном уровне, работы... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:08:00+03:00

2025-08-01T16:08:00+03:00

2025-08-01T16:08:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Проект реставрации объекта культурного наследия (ОКН) Шуховской башни в селе Полибино Данковского района Липецкой области одобрен на федеральном уровне, работы начнутся в ближайшее время, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Гиперболоидная конструкция, созданная инженером Владимиром Шуховым в 1895 году для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде, включена в список объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения, отметил губернатор. Проект комплексной реставрации разработан по заказу нового собственника усадебного комплекса, который приобрел его в 2024 году. Как отметил Артамонов, проект реставрации предусматривает ряд мероприятий, которые позволят сохранить конструктивные особенности башни и восстановить существовавшие ранее смотровые площадки. Работы начнутся в ближайшее время и будут проходить при строгом соблюдении требований законодательства в сфере охраны ОКН. "Шуховская башня – выдающийся образец инженерной мысли, и ее – реставрация важный этап в сохранении культурного наследия не только нашего региона, но и всей страны", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250801/semi-2032840695.html

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липецкая область, игорь артамонов