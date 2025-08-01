https://ria.ru/20250801/bakanov-2032765227.html

Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА

Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА - РИА Новости, 01.08.2025

Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА

Говорить о реализации "глобальных новых совместных проектов" НАСА и "Роскосмоса" в нынешних условиях "было бы несколько амбициозно", заявил глава российской... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:47:00+03:00

2025-08-01T08:47:00+03:00

2025-08-01T09:04:00+03:00

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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Говорить о реализации "глобальных новых совместных проектов" НАСА и "Роскосмоса" в нынешних условиях "было бы несколько амбициозно", заявил глава российской корпорации Дмитрий Баканов.Ранее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса."Сегодня было важно получить одобрение со стороны руководителя НАСА своим подчиненным продолжать взаимодействие. Поскольку это была первая встреча, и мы очень не хотели, чтобы контакты разорвались. Поэтому сейчас в условиях той геополитической обстановки говорить, что мы сейчас глобальные новые совместные проекты будем реализовывать, наверное, было бы несколько амбициозно", - сказал он российским журналистам."Но тем не менее, мы и про наши национальные орбитальные станции проговорили", - констатировал Баканов, подчеркнув, что обсуждались и вопросы "синхронизации ряда технических решений, чтобы иметь возможность дальше на орбите работать".

https://ria.ru/20250801/bakanov--2032765398.html

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