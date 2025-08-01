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Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА - РИА Новости, 01.08.2025
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Наука
 
08:47 01.08.2025 (обновлено: 09:04 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/bakanov-2032765227.html
Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА
Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА - РИА Новости, 01.08.2025
Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА
Говорить о реализации "глобальных новых совместных проектов" НАСА и "Роскосмоса" в нынешних условиях "было бы несколько амбициозно", заявил глава российской... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:47:00+03:00
2025-08-01T09:04:00+03:00
наука
роскосмос
наса
дмитрий баканов
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Говорить о реализации "глобальных новых совместных проектов" НАСА и "Роскосмоса" в нынешних условиях "было бы несколько амбициозно", заявил глава российской корпорации Дмитрий Баканов.Ранее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса."Сегодня было важно получить одобрение со стороны руководителя НАСА своим подчиненным продолжать взаимодействие. Поскольку это была первая встреча, и мы очень не хотели, чтобы контакты разорвались. Поэтому сейчас в условиях той геополитической обстановки говорить, что мы сейчас глобальные новые совместные проекты будем реализовывать, наверное, было бы несколько амбициозно", - сказал он российским журналистам."Но тем не менее, мы и про наши национальные орбитальные станции проговорили", - констатировал Баканов, подчеркнув, что обсуждались и вопросы "синхронизации ряда технических решений, чтобы иметь возможность дальше на орбите работать".
https://ria.ru/20250801/bakanov--2032765398.html
https://ria.ru/20250801/daffi--2032763887.html
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роскосмос, наса, дмитрий баканов, в мире, сша
Наука, Роскосмос, НАСА, Дмитрий Баканов, В мире, США
Баканов ответил на вопрос о новых глобальных проектах "Роскосмоса" и НАСА

Глава "Роскосмоса" Баканов: говорить о новых больших идеях РФ и НАСА амбициозно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 1 авг - РИА Новости. Говорить о реализации "глобальных новых совместных проектов" НАСА и "Роскосмоса" в нынешних условиях "было бы несколько амбициозно", заявил глава российской корпорации Дмитрий Баканов.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Баканов встретился в США с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи, они обсудили работу по Международной космической станции, лунным программам, освоение дальнего космоса.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Баканов призвал и. о. главы НАСА расширять неподсанкционное сотрудничество
Вчера, 08:51
"Сегодня было важно получить одобрение со стороны руководителя НАСА своим подчиненным продолжать взаимодействие. Поскольку это была первая встреча, и мы очень не хотели, чтобы контакты разорвались. Поэтому сейчас в условиях той геополитической обстановки говорить, что мы сейчас глобальные новые совместные проекты будем реализовывать, наверное, было бы несколько амбициозно", - сказал он российским журналистам.
"Но тем не менее, мы и про наши национальные орбитальные станции проговорили", - констатировал Баканов, подчеркнув, что обсуждались и вопросы "синхронизации ряда технических решений, чтобы иметь возможность дальше на орбите работать".
Шон Даффи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Баканов: и. о. главы НАСА готов продолжать сотрудничество с "Роскосмосом"
Вчера, 08:27
 
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