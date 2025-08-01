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Более 40 новых автобусов направили власти в школы Челябинской области

Более 40 новых автобусов направили власти в школы Челябинской области - РИА Новости, 01.08.2025

Более 40 новых автобусов направили власти в школы Челябинской области

Более 40 новых автобусов направили власти Челябинской области в школы региона для перевозки учащихся, всего за последние три года в муниципалитеты закуплены 183 РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:46:00+03:00

2025-08-01T11:46:00+03:00

2025-08-01T11:46:00+03:00

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Более 40 новых автобусов направили власти Челябинской области в школы региона для перевозки учащихся, всего за последние три года в муниципалитеты закуплены 183 современных школьных автобуса, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Вновь новые школьные автобусы отправились в муниципалитеты Челябинской области. Последовательно обновляем автопарк, чтобы путь в школу для детей был комфортным и безопасным. В этом году приготовили 42 новых школьных автобуса. А за три года их 183. Но это не значит, что можно успокоиться. Обязательно продолжим обновлять школьный автопарк на постоянной основе", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в субъектах Российской Федерации ежегодно производится обновление парка школьных автобусов, отмечает правительство региона. По данным пресс-службы, 42 школьных автобуса отечественного производства переданы в 19 муниципалитетов области, с 2016 года в территории поставили 674 автобуса, в настоящее время на школьных автобусах перевозят почти 20 тысяч школьников. Текслер отметил, что школьный автобус универсальный, и дал поручение определиться с потребностью территории в больших автобусах. "Говорил сейчас и с главами, и с директорами школ. В целом динамика за последние годы у нас хорошая. Автобусов со сроком службы больше десяти лет в парке уже нет. Но работу по обновлению автопарка школьных автобусов будем продолжать. К сожалению, ещё не во всех школах есть гаражи, водители обозначают этот вопрос. Поэтому поставил задачу: вместе с новой техникой у нас должны появляться гаражи", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Также глава региона подчеркнул, что будет продолжена работа по ремонту и строительству дорог, что обеспечивает безопасную доставку детей. "Дорогами надо заниматься, тоже этот вопрос обсудили. Многое делается ежегодно, но тем не менее работу надо продолжать. Много задач по дорогам на юге области. Будем эту работу усиливать в следующем году. Мелочей нет, всё это важно", - отметил Текслер. Как отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, в регионе парк школьных автобусов обновляется каждый год. "Парк школьных автобусов обновляется ежегодно. Поставщики — только российские производители: ПАЗ, УАЗ, КАВЗ, НАЗ. Муниципалитеты получают автобусы по итогам конкурсного отбора с учётом потребности территорий и количества школьников, нуждающихся в подвозе", - цитирует пресс-служба министерства образования и науки региона слова Литке. Так, по данным администрации Красноармейского муниципального района, в район отправились два автобуса: теперь школьники Устьянцевской и Лазурненской школ будут с комфортом добираться до школы, спортивных мероприятий, творческих конкурсов и олимпиад, проходящих в областном и районном центрах. Глава Красноармейского муниципального района Сергей Сергеев подчеркнул особую значимость данного приобретения для двух учебных заведений, регулярно организующих подвоз детей. "Поступившие транспортные средства станут важнейшим элементом инфраструктуры школьных маршрутов, значительно повысив комфорт и безопасность перевозок школьников", - цитирует пресс-служба администрации района слова Сергеева.

https://ria.ru/20250725/ii-2031425134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, алексей текслер