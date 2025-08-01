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Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области - РИА Новости, 01.08.2025
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14:51 01.08.2025 (обновлено: 15:12 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/avariya-2032841268.html
Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области
Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области - РИА Новости, 01.08.2025
Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области
Госавтоинспекция Пензенской области опубликовала видео с места смертельной аварии в Мокшанском районе. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:51:00+03:00
2025-08-01T15:12:00+03:00
происшествия
пензенская область
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Госавтоинспекция Пензенской области опубликовала видео с места смертельной аварии в Мокшанском районе.На кадрах видно развороченную машину, от передней части которой почти ничего не осталось. Сотрудник ГАИ на фоне места ДТП рассказал о пострадавших. Он сообщил, что по факту аварии проводится проверка.ДТП произошло около пяти утра в Мокшанском районе, на 571-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". Столкнулись автомобили Datsun и Chevrolet Epica.В результате аварии погибли шесть человек: пятеро взрослых и один ребенок 12-ти лет. Один человек, водитель Chevrolet, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.При каких обстоятельствах произошла смертельная авария пока неизвестно, на месте работают полицейские.
https://ria.ru/20250801/dtp-2032764953.html
пензенская область
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Смертельное ДТП в Пензенской области
Смертельное ДТП в Пензенской области
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происшествия, пензенская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ
Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области

Опубликованы кадры с места ДТП с шестью погибшими под Пензой

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Госавтоинспекция Пензенской области опубликовала видео с места смертельной аварии в Мокшанском районе.
На кадрах видно развороченную машину, от передней части которой почти ничего не осталось. Сотрудник ГАИ на фоне места ДТП рассказал о пострадавших. Он сообщил, что по факту аварии проводится проверка.
ДТП произошло около пяти утра в Мокшанском районе, на 571-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". Столкнулись автомобили Datsun и Chevrolet Epica.
В результате аварии погибли шесть человек: пятеро взрослых и один ребенок 12-ти лет. Один человек, водитель Chevrolet, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
При каких обстоятельствах произошла смертельная авария пока неизвестно, на месте работают полицейские.
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ПроисшествияПензенская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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