https://ria.ru/20250801/avariya-2032841268.html

Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области

Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области - РИА Новости, 01.08.2025

Появилось видео с места смертельного ДТП в Пензенской области

Госавтоинспекция Пензенской области опубликовала видео с места смертельной аварии в Мокшанском районе. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:51:00+03:00

2025-08-01T14:51:00+03:00

2025-08-01T15:12:00+03:00

происшествия

пензенская область

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Госавтоинспекция Пензенской области опубликовала видео с места смертельной аварии в Мокшанском районе.На кадрах видно развороченную машину, от передней части которой почти ничего не осталось. Сотрудник ГАИ на фоне места ДТП рассказал о пострадавших. Он сообщил, что по факту аварии проводится проверка.ДТП произошло около пяти утра в Мокшанском районе, на 571-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". Столкнулись автомобили Datsun и Chevrolet Epica.В результате аварии погибли шесть человек: пятеро взрослых и один ребенок 12-ти лет. Один человек, водитель Chevrolet, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.При каких обстоятельствах произошла смертельная авария пока неизвестно, на месте работают полицейские.

https://ria.ru/20250801/dtp-2032764953.html

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Смертельное ДТП в Пензенской области Смертельное ДТП в Пензенской области 2025-08-01T14:51 true PT1M14S

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происшествия, пензенская область, гибдд мвд рф