https://ria.ru/20250801/artyukhov-2032807807.html

Глава ЯНАО Артюхов пригласил финалистов "Большой перемены" на Ямал

Глава ЯНАО Артюхов пригласил финалистов "Большой перемены" на Ямал - РИА Новости, 01.08.2025

Глава ЯНАО Артюхов пригласил финалистов "Большой перемены" на Ямал

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пригласил финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена" на Ямал, сообщает правительство... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:53:00+03:00

2025-08-01T12:53:00+03:00

2025-08-01T12:53:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пригласил финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена" на Ямал, сообщает правительство региона. Дмитрий Артюхов встретился со школьниками в неформальной обстановке, где дети поделились с ним своими идеями, с которыми они приехали в "Артек" в Крыму, и задали вопросы о перспективных профессиях будущего, секретах успешной карьеры и необходимых лидерских качествах. Также губернатор Ямала выступил на церемонии закрытия, где в приветственном слове традиционно пригласил в путешествие в арктический регион. "Россия сильна своими регионами, и я уверен, что каждый из вас очень любит нашу Родину. Но чем лучше ты узнаешь все многообразие нашей страны, тем больше начинаешь ее любить. Я с огромным удовольствием приглашаю вас посетить наш северный край. На Ямале уже побывали 500 ребят-финалистов "Большой перемены" – каждый из них увез домой море впечатлений и воспоминаний", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона. В правительстве ЯНАО отмечают, что встречи Дмитрия Артюхова с финалистами "Большой перемены" в "Артеке" уже стали доброй традицией, а победители конкурса ежегодно приезжают на Ямал, где посещают завод "Ямал СПГ", Ямбургское месторождение и ледокол "Андрей Вилькицкий". Всероссийский конкурс "Большая перемена" – флагманский проект "Движения первых". Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети". В четверг, 31 июля, в Международном детском центре "Артек" прошёл заключительный этап конкурса "Большая перемена" для школьников 5-7-х классов. В нем приняли участие более 700 учеников из 67 регионов России.

https://ria.ru/20250724/selo-2031063957.html

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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)