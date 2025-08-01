https://ria.ru/20250801/artamonov-2032818961.html

Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области

Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области - РИА Новости, 01.08.2025

Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" наладит производство амилозного крахмала в регионе, соглашение об этом подписали губернатор региона Игорь... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:43:00+03:00

2025-08-01T13:43:00+03:00

2025-08-01T13:43:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

производство

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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" наладит производство амилозного крахмала в регионе, соглашение об этом подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор ООО "Амилоза" Салис Каракотов, сообщили в пресс-службе правительства области. Предприятие площадью 20 гектаров разместится на Грязинском участке ОЭЗ. Его мощность составит 30 тысяч тонн амилозного крахмала в год. Крахмал с высоким содержанием амилозы используют в пищевой промышленности для приготовления съедобных пленок и покрытий, а также для производства желейных изделий. Кроме того, он может использоваться как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях, при производстве макарон. По сообщению пресс-службы регионального правительства, амилозный крахмал станет основным экспортно-ориентированным продуктом предприятия. Кроме этого, там будут производить гороховый протеин и пищевые волокна. По итогу подписания губернатор Артамонов сообщил в своем официальном телеграм-канале, что общий объем инвестиций в проект составит 8,5 миллиарда рублей. "Запуск в первом квартале 2028 года. Будет создано 200 новых рабочих мест", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20250731/zavod-2032559881.html

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липецкая область, игорь артамонов, производство