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Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области - РИА Новости, 01.08.2025
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Липецкая область
 
13:43 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/artamonov-2032818961.html
Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области
Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области - РИА Новости, 01.08.2025
Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" наладит производство амилозного крахмала в регионе, соглашение об этом подписали губернатор региона Игорь... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:43:00+03:00
2025-08-01T13:43:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
производство
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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" наладит производство амилозного крахмала в регионе, соглашение об этом подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор ООО "Амилоза" Салис Каракотов, сообщили в пресс-службе правительства области. Предприятие площадью 20 гектаров разместится на Грязинском участке ОЭЗ. Его мощность составит 30 тысяч тонн амилозного крахмала в год. Крахмал с высоким содержанием амилозы используют в пищевой промышленности для приготовления съедобных пленок и покрытий, а также для производства желейных изделий. Кроме того, он может использоваться как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях, при производстве макарон. По сообщению пресс-службы регионального правительства, амилозный крахмал станет основным экспортно-ориентированным продуктом предприятия. Кроме этого, там будут производить гороховый протеин и пищевые волокна. По итогу подписания губернатор Артамонов сообщил в своем официальном телеграм-канале, что общий объем инвестиций в проект составит 8,5 миллиарда рублей. "Запуск в первом квартале 2028 года. Будет создано 200 новых рабочих мест", – отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, производство
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Производство
Производство амилозного крахмала наладят в Липецкой области

Артамонов подписал соглашение с генеральным директором ООО "Амилоза"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО "Амилоза" Салис Каракотов во время подписания соглашения
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО Амилоза Салис Каракотов во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО "Амилоза" Салис Каракотов во время подписания соглашения
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ЛИПЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" наладит производство амилозного крахмала в регионе, соглашение об этом подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор ООО "Амилоза" Салис Каракотов, сообщили в пресс-службе правительства области.
Предприятие площадью 20 гектаров разместится на Грязинском участке ОЭЗ. Его мощность составит 30 тысяч тонн амилозного крахмала в год.
Крахмал с высоким содержанием амилозы используют в пищевой промышленности для приготовления съедобных пленок и покрытий, а также для производства желейных изделий. Кроме того, он может использоваться как загуститель и гелеобразователь в кондитерских и хлебобулочных изделиях, при производстве макарон.
По сообщению пресс-службы регионального правительства, амилозный крахмал станет основным экспортно-ориентированным продуктом предприятия. Кроме этого, там будут производить гороховый протеин и пищевые волокна.
По итогу подписания губернатор Артамонов сообщил в своем официальном телеграм-канале, что общий объем инвестиций в проект составит 8,5 миллиарда рублей.
"Запуск в первом квартале 2028 года. Будет создано 200 новых рабочих мест", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновПроизводство
 
 
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