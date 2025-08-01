https://ria.ru/20250801/armiya-2032747480.html

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла - РИА Новости, 01.08.2025

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил Российской Федерации, отметив, что в ходе СВО военнослужащие РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:53:00+03:00

2025-08-01T03:53:00+03:00

2025-08-01T03:53:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил Российской Федерации, отметив, что в ходе СВО военнослужащие органов МТО (материально-технического обеспечения) показывают профессионализм и достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск. Соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Минобороны России. "Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения! Дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с Днём Тыла Вооруженных сил Российской Федерации!... В ходе специальной военной операции военнослужащие органов МТО демонстрируют профессионализм, достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск", - говорится в поздравлении. Белоусов отметил, что упорный ежедневный труд военнослужащих тыла – залог высокой боеготовности армии и флота. Также своевременная доставка материальных ресурсов, всестороннее обеспечение личного состава позволяют ВС РФ успешно решать поставленные задачи. Он подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов тыловики проявили истинное мужество и самоотверженность. Кроме того, участвуя в антитеррористических операциях и миротворческих миссиях в послевоенное время, они всегда оставались верными воинскому долгу и присяге. Министр обороны уверен, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России. "Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для молодых солдат и офицеров. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!", - заключил он. День тыла Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС России, который был учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031700773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, андрей белоусов