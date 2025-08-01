https://ria.ru/20250801/armiya-2032747480.html
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла - РИА Новости, 01.08.2025
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил Российской Федерации, отметив, что в ходе СВО военнослужащие РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:53:00+03:00
2025-08-01T03:53:00+03:00
2025-08-01T03:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил Российской Федерации, отметив, что в ходе СВО военнослужащие органов МТО (материально-технического обеспечения) показывают профессионализм и достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск. Соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Минобороны России. "Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения! Дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с Днём Тыла Вооруженных сил Российской Федерации!... В ходе специальной военной операции военнослужащие органов МТО демонстрируют профессионализм, достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск", - говорится в поздравлении. Белоусов отметил, что упорный ежедневный труд военнослужащих тыла – залог высокой боеготовности армии и флота. Также своевременная доставка материальных ресурсов, всестороннее обеспечение личного состава позволяют ВС РФ успешно решать поставленные задачи. Он подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов тыловики проявили истинное мужество и самоотверженность. Кроме того, участвуя в антитеррористических операциях и миротворческих миссиях в послевоенное время, они всегда оставались верными воинскому долгу и присяге. Министр обороны уверен, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России. "Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для молодых солдат и офицеров. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!", - заключил он. День тыла Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС России, который был учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031700773.html
https://ria.ru/20250801/tyl-2032390942.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла
Белоусов: военнослужащие органов МТО достойно решают вопросы снабжения войск
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил Российской Федерации, отметив, что в ходе СВО военнослужащие органов МТО (материально-технического обеспечения) показывают профессионализм и достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск. Соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале
Минобороны России.
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения! Дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с Днём Тыла Вооруженных сил Российской Федерации!... В ходе специальной военной операции военнослужащие органов МТО демонстрируют профессионализм, достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск", - говорится в поздравлении.
Белоусов
отметил, что упорный ежедневный труд военнослужащих тыла – залог высокой боеготовности армии и флота. Также своевременная доставка материальных ресурсов, всестороннее обеспечение личного состава позволяют ВС РФ успешно решать поставленные задачи.
Он подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов тыловики проявили истинное мужество и самоотверженность. Кроме того, участвуя в антитеррористических операциях и миротворческих миссиях в послевоенное время, они всегда оставались верными воинскому долгу и присяге.
Министр обороны уверен, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России
.
"Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для молодых солдат и офицеров. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!", - заключил он.
День тыла Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС России, который был учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года.