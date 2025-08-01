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На "РЖД Арене" пройдут "Московские экстремальные игры" с участием звезд

На "РЖД Арене" пройдут "Московские экстремальные игры" с участием звезд - РИА Новости, 01.08.2025

На "РЖД Арене" пройдут "Московские экстремальные игры" с участием звезд

Первый международный фестиваль "Московские экстремальные игры" состоится в Москве 3 августа. Мировые звезды экстремальных видов спорта покажут зрителям... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:07:00+03:00

2025-08-01T17:07:00+03:00

2025-08-01T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый международный фестиваль "Московские экстремальные игры" состоится в Москве 3 августа. Мировые звезды экстремальных видов спорта покажут зрителям впечатляющие трюки. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы. Фестиваль пройдет на стадионе "РЖД Арена". В программу игр войдут соревнования и показательные выступления по BMX, флэтленду, памп-треку, мотофристайлу (FMX), фристайлу на снегоходах, а также на самокатах и роликах. На мероприятии выступят олимпийский чемпион 2024 года по BMX во фристайле аргентинец Малиньо Торрес, восьмикратный чемпион международного турнира XGames Роб Адельберг из Австралии, райдеры команд Monster Energy, многократные призеры XGames, участники Red Bull X-Fighters - одной из крупнейших мировых серий по мотофристайлу - и другие. От России выступят BMX-райдеры Роман Гилимзянов, Анар Алиев и Александр Моллаев, а популярный видеоблогер Влад Глент и основоположник FMX в России Алексей Колесников сделают сальто на багги, квадроцикле с автомобильной посадкой. Также в рамках фестиваля запланированы чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту с участием спортсменов из более чем 37 стран, включая Англию, Армению, Белоруссию, Бельгию, Болгарию, Бразилию, Германию, Грузию, Индию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, ОАЭ, США, Турцию, Узбекистан, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию и Японию. Кубок мира по воркауту пройдет с 10:00 до 17:00 мск на центральной площади "РЖД Арены". На специально переоборудованном футбольном стадионе пройдет масштабное шоу. "На поле и прилегающих территориях будет смонтирована зрелищная трасса с рампами, трамплинами и специальными зонами для разных видов спорта, рассчитанная на высокую нагрузку и шоу-эффект от выполняемых трюков", - говорится в заявлении пресс-службы организаторов. Специальным гостем фестиваля станет рок-группа "Кипелов", также на мероприятии выступят певица Татьяна Буланова, Xolidayboy и Genial Band. Концерты будут проходить во время основной программы, интегрируясь в шоу. Также гостей фестиваля ждут фудкорты, зоны отдыха и музыкальные выступления известных диджеев. Все активности бесплатны, но требуют обязательной регистрации. Мероприятие пройдет с 18:00 до 20:00 мск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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