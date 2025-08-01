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История любви Арамиса, которая закончилась в больничной палате

История любви Арамиса, которая закончилась в больничной палате - РИА Новости, 01.08.2025

История любви Арамиса, которая закончилась в больничной палате

Театральная Москва конца шестидесятых жила скандалами и страстями. История молодого красавца-актера, который увел чужую беременную жену, потрясла даже видавших... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:45:00+03:00

2025-08-01T19:45:00+03:00

2025-08-01T19:45:00+03:00

москва

гитис

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Театральная Москва конца шестидесятых жила скандалами и страстями. История молодого красавца-актера, который увел чужую беременную жену, потрясла даже видавших виды московских интеллигентов. Что заставило успешную женщину бросить все и переехать в коммуналку? И как популярность превратила идеальную пару в еще одну разбитую семью?Как "кузькина мать" обернулась любовьюКонец шестидесятых, Москва. 22-летний Игорь Старыгин уже стал звездой после "Доживем до понедельника", а после роли в "Адъютанте его превосходительства" девочки кричали ему вслед "Микки!" на улицах. К тому времени он успел жениться и развестись со студенткой на третьем курсе ГИТИСа — поторопились, как сам признавал.Мира Ардова в свои 28 была замужем за режиссером Борисом Ардовым, растила дочку и ждала второго ребенка. Самоуверенный молодой коллега ее раздражал, особенно когда хвастался приятелю, что может любую женщину "уговорить и уложить в постель".Случайная встреча у театра все изменила. Разговор затянулся, пошли гулять. Ирония судьбы — Мира думала про этого наглеца, что показала бы ему "кузькину мать", а попалась сама.Роман развивался стремительно. Мира оставила комфортную квартиру на Котельнической набережной и переехала к Старыгину в коммуналку.Борис Ардов переживал крах семьи невероятно тяжело. Стоял на коленях перед женой, умолял опомниться, кричал, что не может жить без нее. Угрожал покончить с собой — и это были не пустые слова. Режиссер действительно пытался покончить с собой, хотя, к счастью, травмы оказались не смертельными.Родители Игоря были в ужасе от выбора сына. Жениться на женщине старше на шесть лет, да еще с двумя детьми! Мать актера даже пыталась воздействовать через партийные инстанции.Семейная идиллияВ 1969 году Мира и Игорь поженились. Через год родилась их общая дочь Анастасия. Старыгин оказался прекрасным отчимом — старшие дочери Миры от первого брака души в нем не чаяли. Водил их в зоопарк, помогал с уроками, был терпеливым и заботливым.Семья служила в одном театре, играла в совместных спектаклях. Анна Ардова потом рассказывала, как смеялась, наблюдая за родителями на сцене в детском спектакле про зайцев.Страсть между супругами была действительно сильной. Мира не скрывала, что именно с Игорем впервые поняла настоящий смысл близости между мужчиной и женщиной.Казалось, история со скандальным началом обрела счастливый конец.Проклятие мушкетерской славыБеда пришла оттуда, откуда не ждали — от успеха. Роль Арамиса в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" сделала Старыгина кумиром миллионов. И семейная жизнь рухнула под напором славы.Поклонницы осаждали дом — лезли в окна первого этажа, караулили у подъезда, кричали признания в любви прямо за завтраком. Интеллигентный актер доходил до того, что гонял особо назойливых фанаток шваброй.Но главная проблема была не в поклонницах. Слава вскружила голову самому Старыгину. На съемках начались романы, актер перестал скрывать измены. Мира терпела 12 лет, но силы были не бесконечны.Пятая жена в очередиПереломным моментом стала болезнь Игоря. Мира каждый день готовила ему еду, ездила в больницу, но к мужу ее практически не пускали. Медперсонал устало объяснял: "Тут уже три жены прошло, сейчас еще четвертая в очереди сидит".Это стало последней каплей. Женщина поняла — ей надоело делить мужа с армией поклонниц и любовниц.Развод произошел на пике популярности "мушкетеров". Марина Дюжева, с которой у Старыгина был роман во время съемок "Государственной границы", замуж за него не пошла. Она честно признавалась, что не готова взять ответственность за такого "любвеобильного ребенка".Жизнь после большой любвиИгорь Старыгин женился еще трижды: на танцовщице Ирине Пуртовой, на продюсере Татьяне Сухачевой, и последний раз на редакторе Екатерине Табашниковой, которая была младше его на 20 лет. С ней он прожил до самой смерти в 2009 году. Детей больше не имел.С годами актер все чаще вспоминал Миру Ардову как единственную настоящую любовь своей жизни. Признавал свои ошибки без прикрас: она была самой мудрой из всех его женщин, терпела все его недостатки, поддерживала в трудные времена.Старыгин честно характеризовал себя — упрямый, неуступчивый, с "дерьмовым характером", как сам выражался. Даже когда был не прав, никогда не извинялся первым. Эта гордыня стоила ему многих отношений.Мира после развода вышла замуж за театрального режиссера Льва Вайсмана. Борис Ардов тоже устроил личную жизнь, женился три раза и нажил множество детей от браков.Мудрость без обидУдивительно, но все участники этой драмы сумели сохранить человеческие отношения. Борис Ардов не прекращал общения с дочерьми, жил рядом и участвовал в их воспитании. Старыгин дружил не только с родной дочерью Анастасией, но и с падчерицами.Дочери считали развод родителей большой ошибкой. Анна Ардова всю жизнь была уверена — мать и Игорь были созданы друг для друга, и зря расстались.В семьях царила удивительная атмосфера — дети от разных браков общались между собой, бывшие жены дружили, никто не держал зла. Игорь Старыгин до конца жизни считал, что Мире Ардовой "впору ставить памятник".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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