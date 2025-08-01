https://ria.ru/20250801/anokhin-2032876054.html

Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте"

Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте" - РИА Новости, 01.08.2025

Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте"

Жители Смоленской области подали 485 заявок на обучение в рамках программы "Первый старт" для начинающих предпринимателей, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:45:00+03:00

2025-08-01T16:45:00+03:00

2025-08-01T16:45:00+03:00

смоленская область

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василий анохин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Смоленской области подали 485 заявок на обучение в рамках программы "Первый старт" для начинающих предпринимателей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Чтобы стать участником программы, нужно пройти бесплатное обучение по основам предпринимательства в центре "Мой бизнес", затем подготовить бизнес-план и подать заявку в администрацию своего муниципального или городского округа. С этого года документы необходимо направлять через "Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки". Заявка пройдет независимую экспертную оценку. В случае положительного решения начинающий предприниматель получит грант до 500 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. "Программу реализуем с 2024 года и видим, что она востребована. Уже подано 485 заявок на обучение, 280 человек завершили курс и получили сертификаты, дающие право претендовать на грант. Многие из них открыли свой бизнес в самых разных отраслях", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Также в качестве примера меры поддержки глава региона привел социальный контракт. Он позволяет жителям региона открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату в размере до 700 тысяч рублей. В центре "Мой бизнес" на постоянной основе проводятся семинары по подготовке бизнес-планов для заключения социальных контрактов. С начала года обучение прошли 123 человека. "Для предпринимателей мы предоставляем различные меры поддержки: сохраняем льготные налоговые ставки для важных видов деятельности, продлеваем "налоговые каникулы" для новых индивидуальных предпринимателей и внедряем дополнительные финансовые и консультационные инструменты. Важно, чтобы каждый, кто готов развивать свое дело, имел возможность уверенного старта и роста", – сказал Анохин.

https://ria.ru/20250729/anokhin-2032241614.html

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смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса