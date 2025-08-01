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Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте" - РИА Новости, 01.08.2025
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Смоленская область
 
16:45 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/anokhin-2032876054.html
Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте"
Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте" - РИА Новости, 01.08.2025
Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте"
Жители Смоленской области подали 485 заявок на обучение в рамках программы "Первый старт" для начинающих предпринимателей, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:45:00+03:00
2025-08-01T16:45:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Смоленской области подали 485 заявок на обучение в рамках программы "Первый старт" для начинающих предпринимателей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Чтобы стать участником программы, нужно пройти бесплатное обучение по основам предпринимательства в центре "Мой бизнес", затем подготовить бизнес-план и подать заявку в администрацию своего муниципального или городского округа. С этого года документы необходимо направлять через "Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки". Заявка пройдет независимую экспертную оценку. В случае положительного решения начинающий предприниматель получит грант до 500 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. "Программу реализуем с 2024 года и видим, что она востребована. Уже подано 485 заявок на обучение, 280 человек завершили курс и получили сертификаты, дающие право претендовать на грант. Многие из них открыли свой бизнес в самых разных отраслях", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Также в качестве примера меры поддержки глава региона привел социальный контракт. Он позволяет жителям региона открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату в размере до 700 тысяч рублей. В центре "Мой бизнес" на постоянной основе проводятся семинары по подготовке бизнес-планов для заключения социальных контрактов. С начала года обучение прошли 123 человека. "Для предпринимателей мы предоставляем различные меры поддержки: сохраняем льготные налоговые ставки для важных видов деятельности, продлеваем "налоговые каникулы" для новых индивидуальных предпринимателей и внедряем дополнительные финансовые и консультационные инструменты. Важно, чтобы каждый, кто готов развивать свое дело, имел возможность уверенного старта и роста", – сказал Анохин.
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смоленская область, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Анохин: свыше 400 смолян подали заявки на обучение на "Первом старте"

Анохин: на обучение по смоленской программе "Первый старт" подали 485 заявок

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Смоленской области подали 485 заявок на обучение в рамках программы "Первый старт" для начинающих предпринимателей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Чтобы стать участником программы, нужно пройти бесплатное обучение по основам предпринимательства в центре "Мой бизнес", затем подготовить бизнес-план и подать заявку в администрацию своего муниципального или городского округа. С этого года документы необходимо направлять через "Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки". Заявка пройдет независимую экспертную оценку. В случае положительного решения начинающий предприниматель получит грант до 500 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.
"Программу реализуем с 2024 года и видим, что она востребована. Уже подано 485 заявок на обучение, 280 человек завершили курс и получили сертификаты, дающие право претендовать на грант. Многие из них открыли свой бизнес в самых разных отраслях", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Также в качестве примера меры поддержки глава региона привел социальный контракт. Он позволяет жителям региона открыть собственное дело или развить личное подсобное хозяйство, получив безвозмездную денежную выплату в размере до 700 тысяч рублей. В центре "Мой бизнес" на постоянной основе проводятся семинары по подготовке бизнес-планов для заключения социальных контрактов. С начала года обучение прошли 123 человека.
"Для предпринимателей мы предоставляем различные меры поддержки: сохраняем льготные налоговые ставки для важных видов деятельности, продлеваем "налоговые каникулы" для новых индивидуальных предпринимателей и внедряем дополнительные финансовые и консультационные инструменты. Важно, чтобы каждый, кто готов развивать свое дело, имел возможность уверенного старта и роста", – сказал Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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