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Ушли на Восток: Россия перебрасывает ресурсы - РИА Новости, 01.08.2025
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08:00 01.08.2025 (обновлено: 08:02 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/alyuminiy-2032572108.html
Ушли на Восток: Россия перебрасывает ресурсы
Ушли на Восток: Россия перебрасывает ресурсы - РИА Новости, 01.08.2025
Ушли на Восток: Россия перебрасывает ресурсы
Пока ЕС через силу отказывается от российских энергоносителей, Китай и Южная Корея скупают у Москвы алюминий. Несмотря на громкие заявления, Брюссель тоже нашел РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:00:00+03:00
2025-08-01T08:02:00+03:00
экономика
китай
сша
евросоюз
россия
алюминий
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока ЕС через силу отказывается от российских энергоносителей, Китай и Южная Корея скупают у Москвы алюминий. Несмотря на громкие заявления, Брюссель тоже нашел способ получить свое, однако веское слово США может все изменить.АжиотажМосква активно наращивает поставки алюминия на Восток. Данные национальных статслужб показывают: Китай и Южная Корея в первые шесть месяцев 2025-го нарастили закупки российского металла почти вдвое в годовом выражении.Главным импортером российского необработанного алюминия остается Пекин — в первом полугодии КНР приобрела металла на три миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее.В последнее время Сеул также становится одним из наиболее значительных алюминиевых рынков для Москвы. Тут импорт вырос до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад.Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев объясняет динамику стабильной работой промышленных предприятий и развитой автомобильной промышленностью в этих странах."Азиатские потребители, в первую очередь промышленные гиганты Китая, высоко ценят качество и надежность поставок российского алюминия, а конкурентные цены делают сырье привлекательным для развивающихся экономик региона", — отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Активное развитие торгово-экономических связей со странами Азии, Ближнего Востока и другими дружественными государствами обеспечивает устойчивые каналы для экспорта, надежные логистические маршруты и снимают риски, связанные с использованием недружественных валют, добавляет эксперт.Смена направленияНесмотря на враждебную политику, закупки российского алюминия выросли и в ЕС. Напомним, в рамках 16-го пакета санкций запрет на экспорт необработанного металла и некоторых изделий из него вступает в силу с февраля 2026-го. До этого времени действует "переходный период", и за пять месяцев текущего года закупки выросли на шесть процентов, до 403 миллионов долларов, при том что с февраля поставки ограничены квотой в 80% от прошлогодних закупок (275 тысяч тонн).Некоторые отрасли европейской промышленности, например автомобилестроение и аэрокосмическая, исторически зависели от специфических сплавов российского производства, поясняет Ради. Быстрая замена без потери качества и роста издержек оказалась сложной задачей.Несмотря на серьезный спад промышленности, предприятия этих отраслей остаются системообразующими, и потребность в металле по-прежнему есть. Пока существуют правовые возможности для прямых поставок, импортеры продолжают закупать у российских производителей напрямую. Однако действительную долю отечественного алюминия в ЕС оценить сложно — часть может поступать через третьи страны, что затрудняет точный учет происхождения и создает лазейки в ограничительных мерах.Общая обстановкаВпрочем, эксперты уверены, что даже полный запрет со стороны ЕС несильно повлияет на российский рынок: основные драйверы роста — в Азии. По данным компании "Русал", за прошлый год только на Китай пришлось более 62% от мирового потребления: 45,1 из 72,6 миллиона тонн. Среди прочих потребителей российского алюминия — Турция, Индия и страны Ближнего Востока.Любые ограничительные меры будут только способствовать росту стоимости металла, отмечает Белхароев, однако резких изменений ждать не стоит. Американские пошлины также мало повлияют на рынок, соглашаются аналитики.Напомним, США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий — с 25 до 50%. Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. Тем не менее фатального влияния на глобальный рынок или на российских экспортеров Ради не предвидит. Это скорее политический жест, чем экономически обоснованная мера, способная кардинально изменить сложившуюся конфигурацию товарных потоков."Физического затопления рынка и обвала цен не прогнозируется, — отмечает он. — Объемы, которые теоретически могли бы пойти в США, будут полностью перенаправлены на другие рынки, прежде всего — азиатские. Действия Вашингтона лишь усугубляют разделение глобального рынка металлов на условные "западный" и "восточный" сегменты".Россия входит в тройку крупнейших производителей алюминия. Хотя прямые налоговые отчисления от его экспорта (НДПИ, пошлины) составляют относительно небольшую долю в общих доходах федерального бюджета по сравнению с нефтегазовым сектором, отрасль вносит существенный вклад через налог на прибыль, обеспечивает занятость и стимулирует развитие смежных отраслей. А наличие "под боком" крупнейшего потребителя обеспечивает стабильный экспорт металла, критически важный для поддержания валютной выручки в условиях санкций.
https://ria.ru/20250727/avto-2031516052.html
https://ria.ru/20250729/poshliny-2032013911.html
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экономика, китай, сша, евросоюз, россия, алюминий
Экономика, Китай, США, Евросоюз, Россия, алюминий
Ушли на Восток: Россия перебрасывает ресурсы

Экономист Ради: пошлины США углубляют разделение глобального рынка

© РИА Новости / Илья НаймушинАвтопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода
Автопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Пока ЕС через силу отказывается от российских энергоносителей, Китай и Южная Корея скупают у Москвы алюминий. Несмотря на громкие заявления, Брюссель тоже нашел способ получить свое, однако веское слово США может все изменить.

Ажиотаж

Москва активно наращивает поставки алюминия на Восток. Данные национальных статслужб показывают: Китай и Южная Корея в первые шесть месяцев 2025-го нарастили закупки российского металла почти вдвое в годовом выражении.
Главным импортером российского необработанного алюминия остается Пекин — в первом полугодии КНР приобрела металла на три миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее.
В последнее время Сеул также становится одним из наиболее значительных алюминиевых рынков для Москвы. Тут импорт вырос до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад.
© РИА Новости / Илья НаймушинРабочий маркирует готовые слитки алюминия в литейном цехе
Рабочий маркирует готовые слитки алюминия в литейном цехе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Рабочий маркирует готовые слитки алюминия в литейном цехе
Доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев объясняет динамику стабильной работой промышленных предприятий и развитой автомобильной промышленностью в этих странах.
"Азиатские потребители, в первую очередь промышленные гиганты Китая, высоко ценят качество и надежность поставок российского алюминия, а конкурентные цены делают сырье привлекательным для развивающихся экономик региона", — отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
Активное развитие торгово-экономических связей со странами Азии, Ближнего Востока и другими дружественными государствами обеспечивает устойчивые каналы для экспорта, надежные логистические маршруты и снимают риски, связанные с использованием недружественных валют, добавляет эксперт.
Автомеханик с гаечным ключом - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Все ради безопасности". Россияне столкнулись с неочевидной проблемой
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Смена направления

Несмотря на враждебную политику, закупки российского алюминия выросли и в ЕС. Напомним, в рамках 16-го пакета санкций запрет на экспорт необработанного металла и некоторых изделий из него вступает в силу с февраля 2026-го. До этого времени действует "переходный период", и за пять месяцев текущего года закупки выросли на шесть процентов, до 403 миллионов долларов, при том что с февраля поставки ограничены квотой в 80% от прошлогодних закупок (275 тысяч тонн).
Некоторые отрасли европейской промышленности, например автомобилестроение и аэрокосмическая, исторически зависели от специфических сплавов российского производства, поясняет Ради. Быстрая замена без потери качества и роста издержек оказалась сложной задачей.
Несмотря на серьезный спад промышленности, предприятия этих отраслей остаются системообразующими, и потребность в металле по-прежнему есть. Пока существуют правовые возможности для прямых поставок, импортеры продолжают закупать у российских производителей напрямую. Однако действительную долю отечественного алюминия в ЕС оценить сложно — часть может поступать через третьи страны, что затрудняет точный учет происхождения и создает лазейки в ограничительных мерах.
© AP Photo / Erik SchelzigСборка автомобилей на заводе Volkswagen в США
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Erik Schelzig
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в США

Общая обстановка

Впрочем, эксперты уверены, что даже полный запрет со стороны ЕС несильно повлияет на российский рынок: основные драйверы роста — в Азии. По данным компании "Русал", за прошлый год только на Китай пришлось более 62% от мирового потребления: 45,1 из 72,6 миллиона тонн. Среди прочих потребителей российского алюминия — Турция, Индия и страны Ближнего Востока.
Любые ограничительные меры будут только способствовать росту стоимости металла, отмечает Белхароев, однако резких изменений ждать не стоит. Американские пошлины также мало повлияют на рынок, соглашаются аналитики.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Напомним, США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий — с 25 до 50%. Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. Тем не менее фатального влияния на глобальный рынок или на российских экспортеров Ради не предвидит. Это скорее политический жест, чем экономически обоснованная мера, способная кардинально изменить сложившуюся конфигурацию товарных потоков.
"Физического затопления рынка и обвала цен не прогнозируется, — отмечает он. — Объемы, которые теоретически могли бы пойти в США, будут полностью перенаправлены на другие рынки, прежде всего — азиатские. Действия Вашингтона лишь усугубляют разделение глобального рынка металлов на условные "западный" и "восточный" сегменты".
© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Россия входит в тройку крупнейших производителей алюминия. Хотя прямые налоговые отчисления от его экспорта (НДПИ, пошлины) составляют относительно небольшую долю в общих доходах федерального бюджета по сравнению с нефтегазовым сектором, отрасль вносит существенный вклад через налог на прибыль, обеспечивает занятость и стимулирует развитие смежных отраслей. А наличие "под боком" крупнейшего потребителя обеспечивает стабильный экспорт металла, критически важный для поддержания валютной выручки в условиях санкций.
 
ЭкономикаКитайСШАЕвросоюзРоссияалюминий
 
 
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