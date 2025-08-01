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"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту - РИА Новости, 01.08.2025
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10:39 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/aeroflot-2032779286.html
"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту
"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту - РИА Новости, 01.08.2025
"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту
Авиакомпания "Аэрофлот" вновь начнет предлагать пассажирам в бизнес-классе металлические столовые приборы в рамках обслуживания питанием на борту, сообщает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:39:00+03:00
2025-08-01T10:39:00+03:00
аэрофлот
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вновь начнет предлагать пассажирам в бизнес-классе металлические столовые приборы в рамках обслуживания питанием на борту, сообщает пресс-служба перевозчика. Первые рейсы с привычным стандартом обслуживания, включающим металлические столовые приборы, которые были временно заменены на пластиковые, полетят после 12:00 по Москве 1 августа из московского базового аэропорта, а также из Санкт-Петербурга. Постепенно замена произойдет, в том числе, на всех рейсах из внебазовых аэропортов. Ранее пресс-служба указывала, что "Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири, необычные блюда с местным колоритом предлагали пассажирам бизнес-класса на обед и на ужин.
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аэрофлот
Аэрофлот
"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту

"Аэрофлот" возвращает металлические столовые приборы в обслуживание на борту

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вновь начнет предлагать пассажирам в бизнес-классе металлические столовые приборы в рамках обслуживания питанием на борту, сообщает пресс-служба перевозчика.
Первые рейсы с привычным стандартом обслуживания, включающим металлические столовые приборы, которые были временно заменены на пластиковые, полетят после 12:00 по Москве 1 августа из московского базового аэропорта, а также из Санкт-Петербурга. Постепенно замена произойдет, в том числе, на всех рейсах из внебазовых аэропортов.
Ранее пресс-служба указывала, что "Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири, необычные блюда с местным колоритом предлагали пассажирам бизнес-класса на обед и на ужин.
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