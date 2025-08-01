https://ria.ru/20250801/aeroflot-2032779286.html

"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту

"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту - РИА Новости, 01.08.2025

"Аэрофлот" возвращает металлические приборы в обслуживание на борту

Авиакомпания "Аэрофлот" вновь начнет предлагать пассажирам в бизнес-классе металлические столовые приборы в рамках обслуживания питанием на борту, сообщает... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:39:00+03:00

2025-08-01T10:39:00+03:00

2025-08-01T10:39:00+03:00

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вновь начнет предлагать пассажирам в бизнес-классе металлические столовые приборы в рамках обслуживания питанием на борту, сообщает пресс-служба перевозчика. Первые рейсы с привычным стандартом обслуживания, включающим металлические столовые приборы, которые были временно заменены на пластиковые, полетят после 12:00 по Москве 1 августа из московского базового аэропорта, а также из Санкт-Петербурга. Постепенно замена произойдет, в том числе, на всех рейсах из внебазовых аэропортов. Ранее пресс-служба указывала, что "Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири, необычные блюда с местным колоритом предлагали пассажирам бизнес-класса на обед и на ужин.

https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот