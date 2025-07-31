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Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 31.07.2025 (обновлено: 12:47 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zhiteli-2032566332.html
Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра
Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра
Российские десантники за время операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров, кроме РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:46:00+03:00
2025-07-31T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
кострома
иваново
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские десантники за время операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров, кроме того, они вывели из города 65 мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная"."За время проведения операции по освобождению Часов Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ… Из города выведено 65 мирных жителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
кострома
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донецкая народная республика, кострома, иваново, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Кострома, Иваново, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра

ВС РФ при освобождении Часова Яра вывели 65 мирных жителей

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские десантники за время операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров, кроме того, они вывели из города 65 мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения группировки войск Южная освободили Часов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
"За время проведения операции по освобождению Часов Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ… Из города выведено 65 мирных жителей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКостромаИвановоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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