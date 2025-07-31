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Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра
Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра
Российские десантники за время операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров, кроме РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:46:00+03:00
2025-07-31T12:46:00+03:00
2025-07-31T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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иваново
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские десантники за время операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров, кроме того, они вывели из города 65 мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная"."За время проведения операции по освобождению Часов Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ… Из города выведено 65 мирных жителей", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, кострома, иваново, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Кострома, Иваново, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра
ВС РФ при освобождении Часова Яра вывели 65 мирных жителей