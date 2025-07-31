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Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра

Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Российские военные вывели 65 мирных жителей с Часова Яра

Российские десантники за время операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров, кроме РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:46:00+03:00

2025-07-31T12:46:00+03:00

2025-07-31T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кострома

иваново

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские десантники за время операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём украинских артиллерии и беспилотников более 20 километров, кроме того, они вывели из города 65 мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная"."За время проведения операции по освобождению Часов Яра десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ… Из города выведено 65 мирных жителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

кострома

иваново

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донецкая народная республика, кострома, иваново, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность