Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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МОСКВА, 31 июля – РИА Новости, Вадим Минеев. Эпицентр землетрясения на Дальнем Востоке 30 июля находился в акватории Тихого океана, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Поземные толчки ощущались в 47 населенных пунктах. Магнитуду оценили в 8,7, прошло четыре волны цунами. К счастью, в этот раз обошлось без жертв, а ведь в 1952 году в тех же краях огромные волны уничтожили целый город, погибли тысячи людей. О том, какие последствия могут быть у нынешнего катаклизма - в материале РИА Новости.
Почему "земля трясется"?
Земля — это живой организм, и иногда она напоминает об этом весьма неприятным образом. Одним из таких "напоминаний" могут служить землетрясения — колебания земной поверхности и подземные толчки, происходящие в результате движения тектонических плит.
Одно из катастрофических последствий землетрясений - цунами — волны, которые возникают в результате подземных толчков в океане. Они практически незаметны в открытой воде, но превращаются в огромный разрушительный вал в прибрежном мелководье.
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНУгроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Угроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана
Как цунами смыло целый город
В ноябре 1952 года, мощное цунами, обрушившиеся на Северо-Курильск на острове Парамушир привело к гибели тысяч людей в Сахалинской области. Смыло также несколько соседних поселков.
"На город обрушилась вторая, еще большая волна, достигавшая 10-метровой высоты. Она нанесла особо сильные разрушения, смывая все постройки на пути. Позади волны на месте оставались лишь цементные фундаменты домов", — рассказал в своей статье "Курильская катастрофа полвека назад" Андрей Никонов, доктор геолого-минералогических наук Института физики Земли.
Ущерб тогда составил сотни миллионов рублей, но самое главное — погибло много людей.
К счастью, землетрясение в этот раз обошлось без жертв, однако расслабляться рано: будут повторные толчки - афтершоки.
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Еще будут толчки
Ученые уже давно выяснили что сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. И происшедшее землетрясение не исключение.
"Уже была зарегистрирована серия так называемых афтершоков после главного толчка, магнитуда которых доходила до 7,9 балла. И поскольку процесс смещения тектонических плит продолжается, можно с высокой долей вероятности предположить, что ничего еще не закончилось и последствия этих событий будут ощущаться на протяжении долгого времени — по крайней мере нескольких месяцев", — рассказал заместитель директора Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
Точно предсказать невозможно
На нынешнем уровне развития технологий наука пока не в состоянии точно предсказывать землетрясения, несмотря на мониторинг и имеющиеся системы раннего предупреждения.
Тем не менее, ученые могут делать долгосрочные и среднесрочные прогнозы. В первом случае — на годы и десятилетия - по статистике разломов. Во втором, — на месяцы - учитываются накопление напряжений.
Однако до сих пор никто не нашел надежного способа прогнозирования землетрясений, хотя многие ученые пытались это сделать. Возможно, в ближайшем будущем ученым поможет решить задачу искусственный интеллект. Первые работы в этом направлении уже дали хорошие результаты, но о каком-то прорыве говорить еще рано.
© AP Photo / Wason WanichakornМесто обрушения здания в Бангкоке
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Место обрушения здания в Бангкоке
Землетрясения в Москве и Крыму
Курилы, Камчатка и Сахалина - самая опасная с точки зрения сейсмической угрозы зона в России. Но сейсмогенные районы есть в Якутии, Хабаровском крае, Прибайкалье, западнее – в Саянах и на Алтае, а в европейской части – Кавказ и Крым.
Так, в результате крымского землетрясения 25 июля 1875 года магнитудой 7-8 с эпицентром вблизи Севастополя были повреждены жилые дома, образовались трещины в инкерманских маяках и в куполе церкви Георгиевского монастыря.
Катаклизмы могут затрагивать сейсмически спокойные регионы. Например, в Москве в 1977 году произошло землетрясение магнитудой 3-4, вызванное отголосками крупного землетрясения в Румынии. В квартирах тогда раскачивались люстры, двигались картины, особенно на верхних этажах, а в церквях даже звонили колокола.
© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения