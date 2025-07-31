https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения

Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025

Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения

Эпицентр землетрясения на Дальнем Востоке 30 июля находился в акватории Тихого океана, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Поземные... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:45:00+03:00

2025-07-31T18:45:00+03:00

2025-07-31T18:45:00+03:00

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 31 июля – РИА Новости, Вадим Минеев. Эпицентр землетрясения на Дальнем Востоке 30 июля находился в акватории Тихого океана, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Поземные толчки ощущались в 47 населенных пунктах. Магнитуду оценили в 8,7, прошло четыре волны цунами. К счастью, в этот раз обошлось без жертв, а ведь в 1952 году в тех же краях огромные волны уничтожили целый город, погибли тысячи людей. О том, какие последствия могут быть у нынешнего катаклизма - в материале РИА Новости.Почему "земля трясется"?Земля — это живой организм, и иногда она напоминает об этом весьма неприятным образом. Одним из таких "напоминаний" могут служить землетрясения — колебания земной поверхности и подземные толчки, происходящие в результате движения тектонических плит.Одно из катастрофических последствий землетрясений - цунами — волны, которые возникают в результате подземных толчков в океане. Они практически незаметны в открытой воде, но превращаются в огромный разрушительный вал в прибрежном мелководье.Как цунами смыло целый городВ ноябре 1952 года, мощное цунами, обрушившиеся на Северо-Курильск на острове Парамушир привело к гибели тысяч людей в Сахалинской области. Смыло также несколько соседних поселков."На город обрушилась вторая, еще большая волна, достигавшая 10-метровой высоты. Она нанесла особо сильные разрушения, смывая все постройки на пути. Позади волны на месте оставались лишь цементные фундаменты домов", — рассказал в своей статье "Курильская катастрофа полвека назад" Андрей Никонов, доктор геолого-минералогических наук Института физики Земли.Ущерб тогда составил сотни миллионов рублей, но самое главное — погибло много людей.К счастью, землетрясение в этот раз обошлось без жертв, однако расслабляться рано: будут повторные толчки - афтершоки.Еще будут толчкиУченые уже давно выяснили что сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. И происшедшее землетрясение не исключение."Уже была зарегистрирована серия так называемых афтершоков после главного толчка, магнитуда которых доходила до 7,9 балла. И поскольку процесс смещения тектонических плит продолжается, можно с высокой долей вероятности предположить, что ничего еще не закончилось и последствия этих событий будут ощущаться на протяжении долгого времени — по крайней мере нескольких месяцев", — рассказал заместитель директора Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.Точно предсказать невозможноНа нынешнем уровне развития технологий наука пока не в состоянии точно предсказывать землетрясения, несмотря на мониторинг и имеющиеся системы раннего предупреждения.Тем не менее, ученые могут делать долгосрочные и среднесрочные прогнозы. В первом случае — на годы и десятилетия - по статистике разломов. Во втором, — на месяцы - учитываются накопление напряжений.Однако до сих пор никто не нашел надежного способа прогнозирования землетрясений, хотя многие ученые пытались это сделать. Возможно, в ближайшем будущем ученым поможет решить задачу искусственный интеллект. Первые работы в этом направлении уже дали хорошие результаты, но о каком-то прорыве говорить еще рано.Землетрясения в Москве и КрымуКурилы, Камчатка и Сахалина - самая опасная с точки зрения сейсмической угрозы зона в России. Но сейсмогенные районы есть в Якутии, Хабаровском крае, Прибайкалье, западнее – в Саянах и на Алтае, а в европейской части – Кавказ и Крым.Так, в результате крымского землетрясения 25 июля 1875 года магнитудой 7-8 с эпицентром вблизи Севастополя были повреждены жилые дома, образовались трещины в инкерманских маяках и в куполе церкви Георгиевского монастыря.Катаклизмы могут затрагивать сейсмически спокойные регионы. Например, в Москве в 1977 году произошло землетрясение магнитудой 3-4, вызванное отголосками крупного землетрясения в Румынии. В квартирах тогда раскачивались люстры, двигались картины, особенно на верхних этажах, а в церквях даже звонили колокола.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области