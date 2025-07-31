Рейтинг@Mail.ru
Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения
Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения
Эпицентр землетрясения на Дальнем Востоке 30 июля находился в акватории Тихого океана, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Поземные... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:45:00+03:00
2025-07-31T18:45:00+03:00
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_0:0:849:478_1920x0_80_0_0_6967cabc426e61f7aae662d3773a2252.jpg
МОСКВА, 31 июля – РИА Новости, Вадим Минеев. Эпицентр землетрясения на Дальнем Востоке 30 июля находился в акватории Тихого океана, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Поземные толчки ощущались в 47 населенных пунктах. Магнитуду оценили в 8,7, прошло четыре волны цунами. К счастью, в этот раз обошлось без жертв, а ведь в 1952 году в тех же краях огромные волны уничтожили целый город, погибли тысячи людей. О том, какие последствия могут быть у нынешнего катаклизма - в материале РИА Новости.Почему "земля трясется"?Земля — это живой организм, и иногда она напоминает об этом весьма неприятным образом. Одним из таких "напоминаний" могут служить землетрясения — колебания земной поверхности и подземные толчки, происходящие в результате движения тектонических плит.Одно из катастрофических последствий землетрясений - цунами — волны, которые возникают в результате подземных толчков в океане. Они практически незаметны в открытой воде, но превращаются в огромный разрушительный вал в прибрежном мелководье.Как цунами смыло целый городВ ноябре 1952 года, мощное цунами, обрушившиеся на Северо-Курильск на острове Парамушир привело к гибели тысяч людей в Сахалинской области. Смыло также несколько соседних поселков."На город обрушилась вторая, еще большая волна, достигавшая 10-метровой высоты. Она нанесла особо сильные разрушения, смывая все постройки на пути. Позади волны на месте оставались лишь цементные фундаменты домов", — рассказал в своей статье "Курильская катастрофа полвека назад" Андрей Никонов, доктор геолого-минералогических наук Института физики Земли.Ущерб тогда составил сотни миллионов рублей, но самое главное — погибло много людей.К счастью, землетрясение в этот раз обошлось без жертв, однако расслабляться рано: будут повторные толчки - афтершоки.Еще будут толчкиУченые уже давно выяснили что сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. И происшедшее землетрясение не исключение."Уже была зарегистрирована серия так называемых афтершоков после главного толчка, магнитуда которых доходила до 7,9 балла. И поскольку процесс смещения тектонических плит продолжается, можно с высокой долей вероятности предположить, что ничего еще не закончилось и последствия этих событий будут ощущаться на протяжении долгого времени — по крайней мере нескольких месяцев", — рассказал заместитель директора Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.Точно предсказать невозможноНа нынешнем уровне развития технологий наука пока не в состоянии точно предсказывать землетрясения, несмотря на мониторинг и имеющиеся системы раннего предупреждения.Тем не менее, ученые могут делать долгосрочные и среднесрочные прогнозы. В первом случае — на годы и десятилетия - по статистике разломов. Во втором, — на месяцы - учитываются накопление напряжений.Однако до сих пор никто не нашел надежного способа прогнозирования землетрясений, хотя многие ученые пытались это сделать. Возможно, в ближайшем будущем ученым поможет решить задачу искусственный интеллект. Первые работы в этом направлении уже дали хорошие результаты, но о каком-то прорыве говорить еще рано.Землетрясения в Москве и КрымуКурилы, Камчатка и Сахалина - самая опасная с точки зрения сейсмической угрозы зона в России. Но сейсмогенные районы есть в Якутии, Хабаровском крае, Прибайкалье, западнее – в Саянах и на Алтае, а в европейской части – Кавказ и Крым.Так, в результате крымского землетрясения 25 июля 1875 года магнитудой 7-8 с эпицентром вблизи Севастополя были повреждены жилые дома, образовались трещины в инкерманских маяках и в куполе церкви Георгиевского монастыря.Катаклизмы могут затрагивать сейсмически спокойные регионы. Например, в Москве в 1977 году произошло землетрясение магнитудой 3-4, вызванное отголосками крупного землетрясения в Румынии. В квартирах тогда раскачивались люстры, двигались картины, особенно на верхних этажах, а в церквях даже звонили колокола.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_96:0:733:478_1920x0_80_0_0_471359388ff06bc474228a5427bcf2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области

Это только начало: чего ожидать от камчатского землетрясения

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июля – РИА Новости, Вадим Минеев. Эпицентр землетрясения на Дальнем Востоке 30 июля находился в акватории Тихого океана, в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Поземные толчки ощущались в 47 населенных пунктах. Магнитуду оценили в 8,7, прошло четыре волны цунами. К счастью, в этот раз обошлось без жертв, а ведь в 1952 году в тех же краях огромные волны уничтожили целый город, погибли тысячи людей. О том, какие последствия могут быть у нынешнего катаклизма - в материале РИА Новости.

Почему "земля трясется"?

Земля — это живой организм, и иногда она напоминает об этом весьма неприятным образом. Одним из таких "напоминаний" могут служить землетрясения — колебания земной поверхности и подземные толчки, происходящие в результате движения тектонических плит.
Одно из катастрофических последствий землетрясений - цунами — волны, которые возникают в результате подземных толчков в океане. Они практически незаметны в открытой воде, но превращаются в огромный разрушительный вал в прибрежном мелководье.
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНУгроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана
Угроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Угроза цунами объявлена для ряда населенных пунктов Камчатки после землетрясений в акватории Тихого океана

Как цунами смыло целый город

В ноябре 1952 года, мощное цунами, обрушившиеся на Северо-Курильск на острове Парамушир привело к гибели тысяч людей в Сахалинской области. Смыло также несколько соседних поселков.
"На город обрушилась вторая, еще большая волна, достигавшая 10-метровой высоты. Она нанесла особо сильные разрушения, смывая все постройки на пути. Позади волны на месте оставались лишь цементные фундаменты домов", — рассказал в своей статье "Курильская катастрофа полвека назад" Андрей Никонов, доктор геолого-минералогических наук Института физики Земли.
Ущерб тогда составил сотни миллионов рублей, но самое главное — погибло много людей.
К счастью, землетрясение в этот раз обошлось без жертв, однако расслабляться рано: будут повторные толчки - афтершоки.
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Еще будут толчки

Ученые уже давно выяснили что сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками. И происшедшее землетрясение не исключение.
"Уже была зарегистрирована серия так называемых афтершоков после главного толчка, магнитуда которых доходила до 7,9 балла. И поскольку процесс смещения тектонических плит продолжается, можно с высокой долей вероятности предположить, что ничего еще не закончилось и последствия этих событий будут ощущаться на протяжении долгого времени — по крайней мере нескольких месяцев", — рассказал заместитель директора Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме

Точно предсказать невозможно

На нынешнем уровне развития технологий наука пока не в состоянии точно предсказывать землетрясения, несмотря на мониторинг и имеющиеся системы раннего предупреждения.
Тем не менее, ученые могут делать долгосрочные и среднесрочные прогнозы. В первом случае — на годы и десятилетия - по статистике разломов. Во втором, — на месяцы - учитываются накопление напряжений.
Однако до сих пор никто не нашел надежного способа прогнозирования землетрясений, хотя многие ученые пытались это сделать. Возможно, в ближайшем будущем ученым поможет решить задачу искусственный интеллект. Первые работы в этом направлении уже дали хорошие результаты, но о каком-то прорыве говорить еще рано.
© AP Photo / Wason WanichakornМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Место обрушения здания в Бангкоке

Землетрясения в Москве и Крыму

Курилы, Камчатка и Сахалина - самая опасная с точки зрения сейсмической угрозы зона в России. Но сейсмогенные районы есть в Якутии, Хабаровском крае, Прибайкалье, западнее – в Саянах и на Алтае, а в европейской части – Кавказ и Крым.
Так, в результате крымского землетрясения 25 июля 1875 года магнитудой 7-8 с эпицентром вблизи Севастополя были повреждены жилые дома, образовались трещины в инкерманских маяках и в куполе церкви Георгиевского монастыря.
Катаклизмы могут затрагивать сейсмически спокойные регионы. Например, в Москве в 1977 году произошло землетрясение магнитудой 3-4, вызванное отголосками крупного землетрясения в Румынии. В квартирах тогда раскачивались люстры, двигались картины, особенно на верхних этажах, а в церквях даже звонили колокола.
© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
 
Российская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала