https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032515024.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 31.07.2025

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в четверг в Тихом океане вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:12:00+03:00

2025-07-31T09:12:00+03:00

2025-07-31T09:12:00+03:00

северо-курильск

тихий океан

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в четверг в Тихом океане вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 16.27 (8.27 мск) 31 июля. Эпицентр находился в 241 километре юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 41 километр", - рассказала собеседница агентства. По оперативным данным, добавила сейсмолог, в Северо-Курильске подземный толчок мог ощущаться силой до пяти баллов.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

северо-курильск

тихий океан

сахалинская область

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северо-курильск, тихий океан, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области