https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032515024.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 31.07.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в четверг в Тихом океане вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:12:00+03:00
2025-07-31T09:12:00+03:00
2025-07-31T09:12:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в четверг в Тихом океане вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 16.27 (8.27 мск) 31 июля. Эпицентр находился в 241 километре юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 41 километр", - рассказала собеседница агентства. По оперативным данным, добавила сейсмолог, в Северо-Курильске подземный толчок мог ощущаться силой до пяти баллов.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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северо-курильск, тихий океан, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Тихий океан, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У побережья северных Курил произошло землетрясение
В Тихом океане вблизи Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,0