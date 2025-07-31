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Спасатель назвал ключевые действия во время землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
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02:51 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zeletryasenie-2032490100.html
Спасатель назвал ключевые действия во время землетрясения
Спасатель назвал ключевые действия во время землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
Спасатель назвал ключевые действия во время землетрясения
При землетрясении нужно при имеющейся возможности как можно быстрее покинуть по лестнице здание и постараться найти безопасное место на открытом пространстве,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:51:00+03:00
2025-07-31T02:51:00+03:00
россия
внии гочс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
землетрясение
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. При землетрясении нужно при имеющейся возможности как можно быстрее покинуть по лестнице здание и постараться найти безопасное место на открытом пространстве, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник научно-исследовательского центра развития технических средств и технологий ВНИИ ГОЧС МЧС России, заслуженный спасатель РФ Кирилл Бородин. "Во время землетрясения, если есть возможность, необходимо сразу же покинуть здание, пользуясь лестницей, и постараться выйти на открытое пространство подальше от зданий", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что если при землетрясении нет возможности выйти из помещения, надо понимать, что сверху могут посыпаться различные предметы. "Поэтому нужно срочно найти подручные средства, чтобы защитить прежде всего голову. На случай падения строительных перекрытий - укрыться лучше всего рядом с крупногабаритными предметами: холодильником, сейфом, ванной и так далее", - добавил Бородин. Если же вы оказались в завале, то необходимо подавать любые сигналы, чтобы привлечь внимание спасателей, советует Бородин. Кроме того, нужно помнить, что во время спасательной операции объявляются так называемые "минуты тишины", когда возле завалов перестает работать вся техника. "В это время спасатели слушают звуки, которые раздаются из завалов, и вероятность того, что в этот момент вас услышат, сильно возрастает", - подчеркнул представитель ведомства. При нахождении в природной среде следует помнить, что во время землетрясения возрастает опасность оползней, образования трещин в земле и падения крупных деревьев. "В этой связи нужно прежде всего внимательно наблюдать за окружающей обстановкой. Идеально оставаться на месте, если условия относительно безопасные. Когда обстановка требуется выхода из опасной зоны, следует помнить, что рельеф маршрута, по которому вы попали на природу, за время землетрясения мог сильно измениться и стал очень опасным для движения", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032472077.html
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россия, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, землетрясение
Россия, ВНИИ ГОЧС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Землетрясение
Спасатель назвал ключевые действия во время землетрясения

Спасатель Бородин посоветовал при землетрясении выходить из здания по лестнице

© Фото : МЧС РоссииПоследствия землетрясения
Последствия землетрясения - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : МЧС России
Последствия землетрясения. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. При землетрясении нужно при имеющейся возможности как можно быстрее покинуть по лестнице здание и постараться найти безопасное место на открытом пространстве, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник научно-исследовательского центра развития технических средств и технологий ВНИИ ГОЧС МЧС России, заслуженный спасатель РФ Кирилл Бородин.
"Во время землетрясения, если есть возможность, необходимо сразу же покинуть здание, пользуясь лестницей, и постараться выйти на открытое пространство подальше от зданий", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что если при землетрясении нет возможности выйти из помещения, надо понимать, что сверху могут посыпаться различные предметы. "Поэтому нужно срочно найти подручные средства, чтобы защитить прежде всего голову. На случай падения строительных перекрытий - укрыться лучше всего рядом с крупногабаритными предметами: холодильником, сейфом, ванной и так далее", - добавил Бородин.
Если же вы оказались в завале, то необходимо подавать любые сигналы, чтобы привлечь внимание спасателей, советует Бородин. Кроме того, нужно помнить, что во время спасательной операции объявляются так называемые "минуты тишины", когда возле завалов перестает работать вся техника. "В это время спасатели слушают звуки, которые раздаются из завалов, и вероятность того, что в этот момент вас услышат, сильно возрастает", - подчеркнул представитель ведомства.
При нахождении в природной среде следует помнить, что во время землетрясения возрастает опасность оползней, образования трещин в земле и падения крупных деревьев.
"В этой связи нужно прежде всего внимательно наблюдать за окружающей обстановкой. Идеально оставаться на месте, если условия относительно безопасные. Когда обстановка требуется выхода из опасной зоны, следует помнить, что рельеф маршрута, по которому вы попали на природу, за время землетрясения мог сильно измениться и стал очень опасным для движения", - резюмировал собеседник агентства.
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